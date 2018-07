Von H. G. P. Srivastava

Das indische Dorf erwacht; Hier vollziehen sich gegenwärtig die großen wirtschaftlichen und sozialen Umwälzungen, mit denen Indien versucht, den Anschluß an die Industriestaaten der Welt zu gewinnen. Soziale und persönliche Emanzipation, Gleichheit und politische Rechte, Bodenreformen und Verbesserung der landwirtschaftlichen Arbeitsmethoden, Industrialisierung und Städtebau sollen eine neue, entwicklungsfähige Gesellschaft schaffen, welche die alten ländlichen, genügsamen und rituellen Formen des Zusammenlebens ablöst. Andere Länder haben für die Entwicklung 200 Jahre benötigt. Indien, das erst vor 14 Jahren seine Unabhängigkeit erlangte, will diesen Prozeß so beschleunigen, daß schon die nächste Generation einen neuen Staat und eine neue Gesellschaft vorfindet. Die Welt verfolgt mit Spannung dieses Experiment, denn in Indien wird sich entscheiden, ob Asien kommunistisch wird oder nicht. Unser Autor, Assistent Professor of Economics an der Universität Lucknow in Indien, meint, daß es entscheidend für die Zukunft des Subkontinents ist, ob es gelingt, die sozialen Verhältnisse im indischen Dorf zu ändern. Die Modernisierung der Landwirtschaft und anderer Bereiche wird nicht zu den geplanten Ergebnissen führen, wenn die sozialen Verhältnisse sich nicht so verändern, daß es möglich ist, gemeinsame Aufgaben auch gemeinsam anzupacken. Die Errichtung von Kleinindustrien und Handwerksbetrieben, in denen die Familien – Männer wie auch Frauen – arbeiten und zusätzliches Einkommen erwerben können, muß dazu führen, die krassen Einkommensunterschiede zwischen den verschiedenen Gruppen im Dorf zu mindern und gleiche Chancen zu schaffen.

Indien bedeutet heute tatsächlich noch: das ländliche Indien, denn mehr als 70 Prozent der Bevölkerung lebt in den Dörfern. Für diese meist noch ihrer Tradition verhafteten Welt ist das Community Development-Programm eine humanitäre Revolution größten Ausmaßes. Es soll sich nach den Plänen bis 1963 über das ganze flache Land erstrecken. Sein Ziel ist es, das soziale Verhalten der Landbevölkerung zu ändern und ihre wirtschaftliche Lage nachhaltig zu verbessern.

Wie aus den Berichten der Prüfungsabteilung (sie untersteht der indischen Planungskommission) und anderer Ämter zu entnehmen ist – zuletzt aus dem Bericht des UN-Ausschusses für Technische Zusammenarbeit –, sind die Ergebnisse bisher nicht sehr befriedigend. Immerhin ist jedoch die Lage in den Gebieten mit Community Development-Programm verhältnismäßig besser als in denjenigen, die es nicht durchführen. Die Community Development-Gebiete haben soziale Erziehungsprogramme; sie genießen auch den Vorrang beim öffentlichen Gesundheitsdienst, beim Schulwesen, Straßenbau, Nachrichtennetz und anderen Annehmlichkeiten.

Der letzte Prüfungsbericht hebt hervor:. „Die Einstellung zu bestimmten sozialen Problemen wie Schleiertragen, Mitgift, Mädchenerziehung, Unberührbarkeit usw. ist in Gebieten mit Entwicklungsprogrammen zu fast gleichen Teilen fortschrittlich und traditionell. Der Anteil der Bevölkerung, der überhaupt eine klare moderne, oder traditionelle Einstellung hat, ist in den Entwicklungsgebieten fast durchweg höher als in anderen Gegenden. Entsprechend scheint auch die Führungsschicht in Entwicklungsgebieten moderner eingestellt zu sein.

Wir können in dreifacher Hinsicht nach Anzeichen für eine soziale Änderung im Dorfleben Indiens fragen:

1. Wieweit ist das Beharren in der traditionellen Sippen- Und Kastenstruktur der Dörfer zurückgegangen? Und daraus folgend: welche Verbesserung ist in der Einstellung zur Unberührbarkeit und zur Behandlung der untersten Kaste, der Harijans, eingetreten?