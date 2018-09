Von Marcel Reich-Ranicki

Es gehört zu den Gepflogenheiten der deutschen Kritik, an dem Ast zu sägen, auf dem sie sitzt. Solange es eine deutsche Literaturkritik gibt, solange zweifelt sie an sich selber und stellt immer wieder sich selbst in Frage. Ja, gerade die besten Sachwalter der Kritik haben es für nötig’ gehalten, Kritisches, und mitunter Allzukritisches, über die Kritik zu äußern. Von Hofmannsthal stammt der Satz: „Wir haben keine neuere Literatur. Wir haben Goethe und Ansätze.“ Diesen kühnen Ausspruch hat der große, 1956 verstorbene Romanist Ernst Robert Curtius auf die Literaturkritik angewandt: „Wir haben keine Kritik. Wir haben Friedrich Schlegel und Ansätze.“

Wollte man diese radikale Behauptung widerlegen, so würde es eigentlich genügen, auf die Essay-Bände eben des Ernst Robert Curtius hinzuweisen, die allgemein als Meisterwerke der modernen deutschen Literaturkritik gelten.

Wenden wir uns der Blütezeit der deutschen Kritik zu, der Romantik. Just jener von Curtius mit Recht gerühmte Friedrich Schlegel‚ zweifellos ein genialer Kritiker, meinte, die „Wissenschaft von der Poesie“ – so nannte man damals die Kritik – liege im argen. Ähnliches äußerte sein Freund Novalis. Und Goethe sagte im Jahre 1825 zu Eckermann: „Mangel an Charakter der einzelnen forschenden und schreibenden Individuen ist die Quelle allen Übels unserer neuesten Literatur. Besonders in der Kritik zeigt dieser Mangel sich zum Nachteile der Welt, indem er entweder Falsches für Wahres verbreitet oder durch ein ärmliches Wahres uns um etwas Großes bringt, das uns besser wäre.“

Goethe sind die kritisierten Dichter aller Zeiten besonders verbunden, denn ihm verdanken sie auch den zwar wenig höflichen, doch kernigen Satz: „Schlagt ihn tot, den Hund! Es ist ein Rezensent.“ Wer also die Qualität der Kritik in der Bundesrepublik in Frage stellt, befindet sich in bester Gesellschaft. So weit wie Curtius, der anderthalb Jahrhunderte deutscher Literaturkritik beiseite schob, gehen freilich die Kritiker der Kritik in der Regel nicht.

Immerhin schrieb vor einigen Jahren Hans Egon Holthusen in einem Aufsatz „Über den Kritiker und sein Amt“: „Nicht so sehr die Literatur ist heute bei uns auf den Hund gekommen als vielmehr – von wenigen Ausnahmen abgesehen – die literarische Kritik, insbesondere die Tageskritik.“

Etwa gleichzeitig äußerte Friedrich Sieburg eine andere Ansicht. In seinem Buch „Nur für Leser“ heißt es: „Wir haben heute schon wieder einige Kritiker, deren Prosa gleichberechtigt neben den Gegenständen ihrer Untersuchungen und manchmal sogar über ihnen steht.“