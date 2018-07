Kultursoziologen auf der Suche nach dem verlorenen Sinn der Ökonomie

Von Roland Nitsche

Je mehr die Wirtschaft von einer gesellschaftlichen Teilsphäre unter vielen anderen zum Lebenszentrum der modernen Gesellschaft wurde, desto heftiger drängte sie auch in das Zentrum der gesellschaftlichen Problematik und verlangte immer energischer ihre soziologische, historische und philosophische Deutung. Daß der Mensch wirtschaftet um zu leben, und daß er an diese Tätigkeit den Großteil seiner Lebenszeit setzt, ist der objektive Befund. Er will deshalb Antwort auf die Frage, warum dies in jeder historischen Epoche mit bestimmten Mitteln, und keinen anderen geschieht und warum dem Menschen die Wichtigkeit dieses wirtschaftlichen Tuns einmal groß und ein andermal verhältnismäßig gering scheint.

Je weniger sich der denkende Mensch mit einer bloßen Deskription der geschichtlichen Wirtschaftsabläufe zufriedengibt und je mehr er nach deren Verständnis verlangt, um so weiter wird er über die Wirtschaft hinaus verwiesen; in Bereiche also, aus denen die wirtschafts prägenden Kräfte und wirtschaftsordnenden Ziele wirken. Wer sich mit der bloßen Wirtschaftspraxis nicht mehr begnügt (und immer weniger Praktiker tun das), sondern von der Frage nach dem Sinn und nach den Gesetzen seines wirtschaftlichen Tuns bedrängt wird, muß heute schon weit „jenseits von Angebot und Nachfrage“ umherspüren, um in Räumen, die der Ökonomie sehr fern sind, Verständnis zu finden.

Die Wirtschaft als gesellschaftliche Institution kann zwar beschrieben, aber aus sich heraus nicht verstanden werden. So wie eine Zange „an sich“ nicht mehr als ein seltsam geformtes Stück Eisen ist, bleibt auch die Wirtschaft „an sich“ sinnleer. Ihren Sinn empfängt sie als Mittel zu bestimmtem Zweck, also aus Bedingungen, die nicht mehr in ihr selbst zu finden sind.

Nur ein Axiom

Der Weg der Menschheit vom primitiven Sammlerdasein bis zur höchstentwickelten modernen Zentralverwaltungswirtschaft wird üblicherweise und schlicht als Fortschritt interpretiert, der zudem als „natürliche Gesetzmäßigkeit“ wirke und dem die Ökonomie unterworfen sei. Die ersten Kritiker solcher Wirtschaftsdeutungen vermochten sich in einer Zeit, für die der „Fortschritt“ zum gesellschaftlichen Mythos geworden war, kaum vernehmbar zu machen, obschon es niemals an Stimmen fehlte, die erinnerten, daß auch dieser Fortschritt nur eine sehr zeitbedingte Optik darstelle, durch die man – noch immer im Banne von Darwinismus und Positivismus – die Geschichte und mit ihr die Wirtschaft zu sehen pflege. In Wirklichkeit aber sei „Fortschritt“ keine Realität der Geschichte, sondern nur ein Axiom der Geschichtsbetrachtung, das möglich doch nicht unangreifbar sei.