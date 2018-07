W. B., Kopenhagen

Spektakuläre Beschlüsse konnte man von einem Weltkongreß wie dem der Internationalen Handelskammer, die sich während der vergangenen Woche in Kopenhagen zu ihrer 18. Tagung versammelt hatte, kaum erwarten. Dazu war die Zahl der auf dem Programm stehenden Beratungsgegenstände zu. groß und die für eine wirklich fruchtbare und erschöpfende Diskussion zur Verfügung stehende Zeit zu kurz. Interessanter für die Mehrzahl der Kongreßbesucher war wohl die Anknüpfung persönlicher Kontakte mit den Delegierten anderer Nationen. Hierfür bot die von 2500 Teilnehmern aus 47 Ländern besuchte Tagung vielfältige Möglichkeiten. Deren wichtigste Ergebnisse dürften denn auch nicht bei den im Schloß Christiansborg abgehaltenen großen Plenarsitzungen erzielt worden sein, als vielmehr in den zahlreichen Studiengruppen und Kommissionen, beim privaten Gespräch in den Wandelgängen des dänischen Parlaments oder bei der Fülle gesellschaftlichen Anlässe, die den „Kongreß der Millionäre“, wie die Kopenhagener Presse ihn getauft hatte, mondän umrahmten.

Das zentrale Thema des Kongresses bildete die Rolle des privaten Unternehmertums für die wirtschaftliche Entwicklung, insbesondere die der unterentwickelten Länder. Hier hat sich vielfach, wie Dr. Hans C. Boden, der neugewählte deutsche Präsident der IHK, darlegte, eine Rivalität zwischen staatlichen und privaten Institutionen herausgebildet, weil die Regierungen dieser Länder auf Gebieten tätig werden, welche eigentlich in den Bereich der privaten Wirtschaft gehören. Die verantwortlichen Politiker in den Entwicklungsländern sollten sich der Tatsache bewußt werden, daß – auf lange Sicht gesehen – das private Unternehmertum der leistungsfähigste und wertvollste Partner eine starken Regierung sei. Andererseits müsse das private Unternehmertum zu schnellem Handeln bereit sein und den Mut haben, auch gewisse Risiken einzugehen, was jedoch nur möglich sei, wenn es Vertrauen in die künftige Arbeit der Regierungen setzen könne.

Zur Milderung der Gefahr, die dem aus den Ausland kommenden Kapital durch Verstaatlichung, Enteignung ohne angemessene Entschädigung, durch Hindernisse bei der Überweisung von Gewinnen, der Kapitalrückführung usw. drohen und darum die Anlagewilligkeit privater Investoren beeinträchtigen, wurde von indischer Seite der ebenso einleuchtende wie naheliegende Gedanke entwickelt, nach Art der Exportkreditversicherungen eine internationale Investierungsversicherung ins Leben zu rufen, um auf diese Weise die unerläßlichen Voraussetzungen für die Beteiligung des privaten Unternehmertums am wirtschaftlichen Wachstumsprozeß der Entwicklungsländer zu schaffen. Wenn es die Absicht des Kopenhagener IHK-Kongresses gewesen sein sollte hier die Initiative zu ergreifen, um das mit dem politischen Unsicherheitszustand der neuen Nationen während ihrer ersten Selbständigkeitsjahre notwendigerweise verbundene Gefahrenmoment für anlagewilliges Auslandskapital zu verringern, so lassen die beim Tagungsschluß veröffentlichten Resolutionen dies leider nicht erkennen. Über unverbindliche Kulissengespräche scheint man in diesem wichtigen Punkt also nicht hinausgekommen zu sein.

Dafür ist der Gedanke aber von anderer, tatkräftigerer Seite aufgegriffen worden. Wie der Delegationsführer Pakistans, Mohammed Ali Rangoonwala, vor der Presse mitteilte, hat der Vorschlag eines internationalen Garantieinstitutes für Kapitalinvestitionen in den Entwicklungsländern die Zustimmung des Weltbankpräsidenten Eugene Black gefunden. Man könne damit rechnen, daß die besonders von amerikanischer und holländischer Seite unterstützten Pläne für die Schaffung eines solchen Instituts noch im Laufe dieses Jahres veröffentlicht werden.