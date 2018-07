Wenn der Aktienhandel schwierig wird

Als Vertreter einer Düsseldorfer Bank an der Rhein.-Westt. Börse verfolge ich mit Interesse die obenangeführte Artikelserie. Ich möchte Sie in diesem Zusammenhang auf eine Unklarheit Ihrer Darstellung in der „ZEIT“ Nr. 21 hinweisen. Eine bez. Geld rep. Notiz bzw. eine bez. Brief rep. Notiz erfolgt nur dann, wenn billigst bzw. bestens Orders oder Kauflimite über dem Kurs und analog Verkauflimite unter dem Kurs ausfallen würden. In Ihrem ersten Beispiel liegen offenbar folgende Aufträge vor:

9000 DM zu 295 vH zu kaufen G, 3000 DM zu 295 vH zu verkaufen B. Der sich ergebende Kurs lautet 295 vH bez. Geld oder, um den verhältnismäßig kleinen Umsatz darzustellen, etwas (etw.) bezahlt Geld.

Bei dieser Kursfeststellung weiß der Käufer, der mit 295 vH limitierte, daß seine Order nicht ganz ausgeführt werden konnte, während eventuelle billigst bzw. Über-Kurs-Kauflimite voll hätten zugeteilt sein müssen. Diese Ausführungen lassen sich natürlich auch auf die andere Seite übertragen. Ich nehme an, daß diese Klarstellung für Sie von Interesse sein dürfte und grüße Sie Manfred Zaß, Monheim-Baumberg/Rhld.

Keine Möglichkeit zur Aufsicht

Zu Ihrer Aufklärung über Ihre Ausführungen hinsichtlich der Vereinsbank & Spargesellschaft für Stadt- und Landgemeinden AG. Heidelberg, in der Ausgabe vom 5. 5. 1961, möchte ich bemerken, daß ich – mit Unterbrechung der Kriegsdienstzeit usw. – 25 Jahre lang im Dienste der Vereinsbank stand. Seit Januar 1952 gehörte ich dem Aufsichtsrat der Bank als Mitglied an. Ab 24. Juli 1952 wurde ich vom Aufsichtsrat zum allein zeichnungsberechtigten Vorstand der Bank bestellt. Diesen Posten bekleidete ich ununterbrochen bis zum 30. 6. 1959 und gab ihn freiwillig auf, nachdem ich die Altersgrenze von 65 Jahren bereits überschritten hatte. In den Aufsichtsrat kehrte ich danach nicht zurück. Hieraus dürfte eindeutig hervorgehen, daß ich dem Aufsichtsrat seit dem Jahre 1952 nicht mehr angehöre und mir in dieser Eigenschaft die Möglichkeit an einer Kontrolle der Vorstandsgeschäfte nicht gegeben war.

Theodor Wittmann, Heidelberg