Im Europäischen Parlament hat kürzlich ein Mitglied der EWG-Kommission, Robert Lemaignen, die Frage aufgeworfen, ob man nicht die Verbrauchsteuern auf tropischen Produkten in den EWG-Staaten fallenlassen könnte. Die Herkunft dieser Güter ist eindeutig: Sie kommen aus den überseeischen Gebieten, die zugleich meist Entwicklungsregionen sind. Könnte man so nicht ökonomisch vernünftige und wirksame Entwicklungshilfe auslösen?

Lemaignen sieht als Folge der Steuer- und Zollsenkungen bei Kaffee, Bananen, Zucker, Kakao, Ölfrüchten usw. eine starke Erweiterung des Konsums in den Industrieländern der EWG und dadurch eine direkte Verbesserung der Handels- und Zahlungsbilanzsituation der unentwickelten Produzentenländer. Was kann man ökonomisch zu diesem Vorschlag sagen?

Zum Punkt des „angekurbelten Konsums“: Dort, wo durch Steuern (wie z. B. beim Kaffee) die Detailverkaufspreise um 200 bis 300 Prozent gegenüber dem ohne Auflage möglichen Preis aufgebläht sind, wird der Konsument zweifellos durch die Preissenkung zum Kaufen angeregt. Die Elastizität der Nachfrage wird nämlich, wie der Fachmann sagt, größer als 1 sein. Doch aufgepaßt! Erfahrungsgemäß sind die tropischen „Genußmittel“ für die Bevölkerung mit einem Einkommensniveau wie es in Industrieländern heute üblich ist, schon längst nicht mehr reiner Luxus; man darf also auch wieder nicht eine allzu große Ausweitung des Konsums durch die Preissenkungen erwarten.

Die Verbrauchsteuern auf den tropischen Produkten sind eigentliche fiskalische Einkünfte der Staaten, die sie erheben; sie dienten in erster Linie der „Schröpfung“ der eigenen Untertanen. Manchmal mögen sie auch noch die nationale (Land-)Wirtschaft geschützt haben, und ganz früher mag man bei diesen Steuern sogar von „moralischen“ Erwägungen ausgegangen sein. Die Steuern sind jetzt einmal da. Frage also: Wenn man schon eine Einnahmequelle hat, die so leicht fließt und eigentlich ohne große Ärgernisse von breitesten Schichten der Bevölkerung hingenommen wird, eine Quelle außerdem, an die man länger gewöhnt ist als an die Einkommensteuer selbst – soll man dann diese Quelle versiegen lassen?

Der Bundesrepublik brachte z. B. die Kaffeesteuer Anno 1954 noch rund 305 Mio. DM ein, 1960 waren es schon 690 Millionen; und auch am Tee „verdient“ der Staat pro Jahr seine guten 28 Mill. DM. Daneben existieren noch beachtliche Steuern und Zölle auf Zucker, Bananen, Kakao, Ölfrüchten usw. Sie bleiben durch den EWG-Vertrag grundsätzlich unberührt.

Lemaignens Vorschlag, den wir hier frei interpretieren und noch ergänzen, wäre etwa so zu fassen: Die Verbrauchsteuern auf den überseeischen Produkten sollten in der EWG schrittweise abgebaut werden (solange wie eine elastische Nachfrage günstig für die Lieferantenländer wirkt), und gleichzeitig sollte von den einzelnen Staaten auf die noch anfallenden fiskalischen Erträge dieser Steuern verzichtet werden.

Solcherart freigespielte Mittel wären den Entwicklungsländern in vernünftiger Form und in einer unpolitischen Verteilung abzugeben. Sie würden dort jene Devisen bringen, deren man so dringend zum Ausbau der eigenen Wirtschaft bedarf. Eine echte Entwicklungshilfe wäre dies also: unbelastet, à fonds perdu, zinslos, regelmäßig fließend.

Aus der EWG allein wären in dieser Weise pro Jahr sicher mehr als 2 Milliarden DM leicht aufzubringen. Die Solidarität der Bevölkerung in den industrialisierten Ländern mit ihren bedürftigen Nächsten in den Entwicklungsgebieten würde auf diese Art schön dokumentiert. Man unterschätze gerade diesen „psychologischen Punkt“ nicht, denn heute ist vieles, was wir für die Entwicklungsländer tun, leider reine „Zwangsmaßnahme“. Industriemittel, Fonds, Steuergelder fließen – ohne daß die wirklichen Spender davon wissen, sich auch nicht darum kümmern – in die Entwicklungshilfe. Diese neuen, aus den Verbrauchsteuern alimentierte Hilfe aber käme nicht von irgendwoher, sie wäre bewußte und direkte Hilfe zwischen Völkern. Sie würde immer wieder zeigen, daß jeder von uns zu einem Opfer bereit ist. – Ich jedenfalls würde gern noch eine oder zwei zusätzliche Tassen Kaffee pro Tag trinken, wenn ich die Gewißheit hätte, daß mein Kaffeeobolus nun endlich für einen vernünftigen und aufbauenden Zweck Verwendung findet. Rle.