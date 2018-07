Man kann am Aktienmarkt zwischen Stimmung und Tendenz unterscheiden. Natürlich wird sich ohne zuversichtliche Stimmung auf die Dauer keine Aufwärtsbewegung entwickeln, und bei fallenden Kursen werden die Börsianer schwerlich fröhliche Mienen zeigen. Aber immer, wenn nach einer längeren Aufwärtstendenz einige Tage mit rückläufiger Kursentwicklung folgen, wird die Frage auftauchen, ob es sich „nur“ um eine Reaktion handelt oder ob ein Stimmungswandel eingetreten ist. Als in diesen Tagen (nach einer Aufwärtsbewegung von etwa 8 Wochen) Kursrückgänge eintraten, überwog zwar die Meinung, es sei nur eine kurze Unterbrechung der Aufwärtsbewegung, aber die umfangreichen Gewinnmitnahmen ließen erkennen, daß viele Aktionäre der Hausse nicht die gleiche Zuversicht entgegenbringen wie beispielsweise noch vor Jahresfrist.

Damals wünschte man sich an der Börse nahezu eine Reaktion bei lang anhaltenden Hausse-Perioden und meinte, nur kräftige Gewinnmitnahmen könnten verhindern, daß das Kursgefüge auf „tönerne Füße“ zu stehen komme. Die Anleger ließen sich jedoch durch einige Baisse-Tage keineswegs entmutigen. Im Gegenteil: sie erwarteten dergleichen, um billiger einkaufen zu können. Aber kaum ein Aktionär fand sich bereit, auch nach größeren Kurssteigerungen seine Aktien zu verkaufen, um sie bei derartigen Rückgängen wieder zu erwerben, da stärkere Rückgänge von fast niemandem erwartet wurden.

Dieser Rückblick auf das vergangene Jahr ist notwendig, um die gegen damals veränderte Stimmung erkennen zu können. Obgleich seit der zweiten Märzhälfte dieses Jahres – dem Beginn der jüngsten Aufwärtstendenz – Kurserhöhungen eintraten, die durchaus einem Vergleich mit der Frühlings-Hausse 1960 standhalten, ist die Stimmung an der Börse offensichtlich vorsichtiger als damals. Zum Beispiel stiegen die bekannten Standardwerte der Elektro- und Chemieindustrie in der Zeit vom Ende März bis Ende Mai 1960 um etwa 100 Punkte – ein Anstieg, den sie auch in diesem Jahr erzielten. Damals betrachtete die Mehrzahl der Aktionäre diese Erhöhungen erst als einen Anfang. Heute ist aber die Erinnerung an die nicht endenwollende Baisse im letzten Herbst und Winter noch allzu wach, um der Überlegung, die entstandenen Kursgewinne mitzunehmen, widerstehen zu können. So verkaufte in diesen Tagen eine größere Zahl von Aktionären einen Teil ihrer Werte, obgleich sie durchaus auf längere Sicht ihr Geld in Aktien angelegt wissen wollen. Die üblichen Anspannungen am Geldmarkt zum Monatsultimo und die Vorsorge für den „großen“ Steuertermin im Juni mögen die Abgabebereitschaft verstärkt haben; doch wollen die meisten dieser Verkäufer ihre Aktien – natürlich möglichst billiger – wiederkaufen.

Dieses Geschäft mit der Tendenz erhält in diesen Tagen eine besondere Färbung durch das bevorstehende Treffen der „großen Zwei“ in Wien, da politische Ereignisse bisher stets für die größten Überraschungen (und damit die schärfsten Kursschwankungen) an der Börse verantwortlich gemacht wurden. So fürchten auch diesmal viele Anleger einige Spannungen und Kursrückgänge – wobei allerdings nicht genau zu erkennen ist, ob hierbei der Wunsch, zu einem vorübergehend ermäßigten Kurs kaufen zu können, etwa im Vordergrund steht. Im Gegensatz zu diesen Erwartungen stehen nämlich die Kursverbesserungen der meisten Berlin-Werte, die in den Wochen und Monaten zuvor unter einer gewissen Nervosität zu leiden hatten. Vor allem AEG und Siemens, die die Aufwärtsbewegung der Bank- und Chemiewerte im März und April nur sehr begrenzt miterlebt hatten – als Begründung wurde wiederholt ihr Vermögen in Berlin angegeben –, konnten in den letzten Wochen diesen Rückstand aufholen. Auch ihr Rückgang um etwa 20 bis 25 Punkte nach Einsetzen der Gewinnmitnahmen Mitte der letzten Woche hält sich durchaus „im Rahmen“. – Es wäre nicht das erste Mal, daß eine von vielen erwartete Reaktion auf politische Ereignisse nur deshalb ausbleibt, weil bereits Gelder bereitgestellt worden sind, um eventuelle Kursrückschläge ausnutzen zu können.

Abgesehen von dem Rätselraten über mögliche Auswirkungen des politischen Geschehens der nachtsen Zukunft stieg in den letzten Tagen die Bereitschaft, Kursgewinne zu realisieren, auch auf Grund der Feststellung, daß nach der jüngsten Frühlings-Hausse viele Standardwerte wieder ein Kursniveau erreicht haben, das fast dem Höchststand des letzten Sommers entspricht. Bei diesen Überlegungen zeigt sich erneut die veränderte Stimmung an der Börse gegenüber dem Vorjahr. Während viele Anleger heute denken, AEG sei mit rd. 500 „allzu nahe“ an seinem letztjährigen Höchstkurs von 506 und Badische Anilin habe auch nicht mehr viel Spielraum bis zum Höchstkurs von 810, so suchten damals bei einem derartigen Kursstand der Standardwerte die Aktionäre nach zur rückgebliebenen Aktien. Sie hätten z. B. ihre Aufmerksamkeit auf die Gutehoffnungshütte (Höchstkurs 1460) oder MAN (Höchstkurs 1640) gerichtet, da sie mit einem baldigen Nachziehen dieser Werte rechneten. So übertrieben der damalige Optimismus gewesen sein mag, so wenig sollte man heute in eine allzu große Ängstlichkeit verfallen.

Abgesehen von den unvorhersehbaren Auswirkungen der politischen Konferenzen, stehen die Zeichen für den Aktienmarkt nicht ungünstig. Wie schon gesagt, sollen ja die meisten Erlöse aus den heutigen Verkäufen bald wieder angelegt werden. Hinzu kommen die in dieser Zeit sich häufenden Dividendenzahlungen, die in vielen Fällen zum Kauf von Aktien verwandt werden. Darüber hinaus beginnen nun die Verhandlungen über eine Herabsetzung der Haben-Zinsen; ihre Senkung wird – erfahrungsgemäß – zu einer stärkeren Verlagerung der ersparten Gelder an den Kapitalmarkt führen. Und nicht zuletzt muß erwähnt werden, daß der Erfolg der VW-Aktie viele neue Anleger dem Aktienmarkt gewonnen hat... W.M.