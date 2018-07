Die Deutsche Industriebank, Berlin – Düsseldorf, konnte erst jetzt, nach 18jähriger Pause, bedingt durch die besonders schwierigen Umstände der Kapitalumstellung, eine ordentliche Hauptversammlung abhalten und den Aktionären neben der DM-Eröffnungsbilanz zum 1. April 1952 die folgenden acht Jahresabschlüsse bis zum 31. März 1960 vorlegen. Das 1924 unter dem Namen „Bank für Deutsche Industrie-Obligationen“ als AG gegründete Institut, das zunächst über 10 Mill. Goldmark Grundkapital verfügte und es mehrfach aus Reserven auf zuletzt (1942) 200 Mill. RM aufstockte, hatte sich seit 1931 als erste deutsche Spezialbank besonders dem lang- und mittelfristigen Kreditgeschäft zugunsten von Industrie, Handel und Handwerk gewidmet. Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges hatte das Institut über 10 000 Einzelkredite von zusammen mehr als eine Mrd. RM gewährt, die vornehmlich kleinen und mittleren Betrieben zugute kamen.

Nachdem die Bank durch den Kriegsausgang den größten Teil ihrer Mittel, darunter außer dem Grundkapital auch 443 Mill. RM Reserven, verloren hatte, zählte sie zunächst zu den ruhenden Berliner Kreditinstituten. Während sie sich seit Mitte 1949 in Westberlin auf die Verwaltung ihres dort gelegenen Vermögens beschränken mußte, wurde sie im Herbst 1949 als „verlagertes Geldinstitut“ für den westdeutschen Vermögensteil mit Sitz in Düsseldorf anerkannt. Die Zulassung zum Neugeschäft in Westberlin folgte erst vor sieben Jahren. Seitdem hat die Bank über 300 mittel- und langfristige Kredite im Gesamtbetrag von rund 50 Mill. DM zur Spitzenfinanzierung von Produktivitäts- und sonstigen Sonderprogrammen für die Berliner Wirtschaft herausgelegt.

Für den westdeutschen Vermögensteil hatte die Bank bereits Anfang 1953 Ausgleichsforderungen in Höhe von 36 Mill. DM zugeteilt erhalten, die sie bestimmungsgemäß als Beteiligung in die neu gegründete Industriekreditbank AG, Düsseldorf, eingebracht hatte. Erst Mitte im vorigen Jahr erhielt sie nach langwierigen Verhandlungen für den Westberliner Vermögensteil 6,5 Mill. DM Ausgleichsforderungen. Erst danach konnte die Altbankenrechnung bestätigt und dieDMEB mit sämtlichen folgenden Abschlüssen aufgestellt werden.

Entsprechend dem Vorschlag der Verwaltung billigte die HV die Umstellung des AK im Verhältnis 10 : 1 auf 20 Mill. DM, die Bildung der gesetzlichen Rücklage von 2,0 Mill. DM und einer freien Rücklage von 19,4 Mill. DM, die sich inzwischen durch die Auflösung von Wertberichtigungen und aus dem Reingewinn der Nachkriegsjahre auf 22,4 Mill. DM erhöht hat. Der wesentliche Posten der Bilanz für 1959/60, die ein Volumen von 104,7 Mill. DM erreichte, sind bei den Aktiven die mit 42,6 Mill. DM ausgewiesenen Beteiligungen, unter denen sich auch das Bankhaus Brinckmann, Wirtz & Co., Hamburg, befindet. Die langfristigen Ausleihungen stehen mit 25,5 Mill. DM zu Buch. Nach der Kapitalbereinigung liegt in absehbarer Zeit, wie der Vorstand vor der Presse bemerkte, eine Fusion mit der Industriekreditbank AG, mit der außer dem Beteiligungsverhältnis eine Personalunion in der Verwaltung besteht, im Bereich des Möglichen. G. G.