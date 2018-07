Der große österreichische Prosadichter Hermann Broch, zuletzt Gastprofessor an der Yale-Universität in New Haven, ist dort 65jährig gestorben ...Wie in Eliots Wort „poetry does not matter“ kehrte sich Broch in seiner Rede „Joyce und die Gegenwart“ (1936) mit dem Bekenntnis: „Die Dichtung steht in der ethischen Sphäre“ von der tyrannisierenden goethischen Tradition ab, Dichtungen als Bruchstücke einer Konfession, als Triumph des Ich zu bezeichnen ... H. Obst