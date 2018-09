Die neueste Mode: der Bau von Fern-

sehtürmen. In Tokio wurde bereits vor zwei Jahren ein Turm eingeweiht, der höher als der Eiffelturm ist. Jetzt kündigen die Russen an, daß sie den Weltrekord für „das höchste Gebäude“ anstreben. Es soll ein Turm von 510 Metern Höhe sein.

*

Wenn Venedig auch in Zukunft dieeinzige vom Autoverkehr verschonte, durch keine neuen Büro-Betonklötze verunzierte Großstadt Europas bleibt, so haben wir und unsere Nachkommen das der Contessa Teresa Foscari-Foscolo zu verdanken. Diese zierliche, bildhübsche und erstaunlich energische Dame der venezianischen Gesellschaft hat es nun endlich fertiggebracht, daß der „Piano Regolatore“, den eine kurzsichtige Stadtverwaltung in aller Stille verwirklichen wollte, auf Weisung aus Rom vorläufig nicht ausgeführt werden darf.

Es gelang der Gräfin, die ganze öffentliche Meinung Italiens gegen einen solchen Akt des Vandalismus zu mobilisieren und in der ganzen Welt für die „Rettung Venedigs“ Bundesgenossen zu finden. „Ich bin durchaus keine Feindin des Fortschrittes, sondern für eine vernünftige, pietätvolle Erneuerung unserer vielen baufälligen Häuser und Palazzi“, versicherte sie mir. „Sehen Sie, ich bin dabei umzubauen. Aber muß denn Modernisierung stets von Lärm und Häßlichkeit begleitet sein? Am meisten hat es mich verblüfft, daß gerade jene Persönlichkeiten unserer Stadt,-die sich sonst stets als besonders patriotisch gebärden, am ehesten bereit waren, unser kulturelles Erbe um einiger spekulativer Grundstücksgewinne willen aufs Spiel zu setzen.“

Für Venedig haben sich viele „große Namen“ eingesetzt. Wer aber wird sich für die zahlreichen europäischen Baudenkmäler wehren, die weniger berühmt und noch erhaltenswert sind? Der Pariser Kunstkritiker Yvan Christ, mit dem ich mich kürzlich darüber unterhielt, konnte mir allein aus den letzten Jahren Dutzende von Fällen aufzählen, in denen wertvolle Zeugen der französischen Vergangenheit dem Bulldozzer, dieser modernisierten Form der Spitzhacke, weichen mußten: Zerstörung durch Neu- oder Wiederaufbaut

*