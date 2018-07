Die Porzellanfabrik Lorenz Hutschenreuther (Selb/Bay.) erhöht für 1960 die Dividende auf 14(13) vH. Die 1960 beschlossene Aufstockung des Grundkapitals um 1,6 auf 7,5 Mill. DM ist im Januar 1961 durchgeführt worden. Die der Gesellschaft zugeflossenen Mittel sind zur Teilfinanzierung von Investitionsvorhaben bestimmt. Bei wieder voller Ausnutzung der Kapazitäten betrug 1960 die wertmäßige Steigerung des Gesamtabsatzes an Porzellan 10 vH. Die Exportquote beläuft sich auf ca. 36 vH. Der Auftragsbestand war Ende 1960 um 45 vH höher als Ende 1959. In den ersten Monaten des laufenden Geschäftsjahres war die Entwicklung weiter günstig, so daß wieder mit einem befriedigenden Ergebnis gerechnet werden kann. V. D.