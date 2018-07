Inhalt Seite 1 — Im Fernsehstudio herrscht der Fernsehjargon Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hans Daiber

Wir machen doch nicht auf ‚Ab‘ ab“, vergewisserte sich die Bildmischerin beim Chef vom Dienst, „sondern wir geben das Stationsdia als Otto ’raus?“ Der Gefragte nickte. Damit war der „gegessen“. Und ich notierte ihn mir auf der Rückseite des Ablaufplans. „Otto“ ist eins der Universalwörter im Fernsehjargon. Hier war er ein Vorschaubild für die Strecke zum Zuschalten. Er kann aber auch ein Scheinwerfer sein. Ein „großer Otto“ hat fünf Kilowatt.

„Sag doch mal der Nase, sie soll den Otto bringen, damit wir die Zicke abknallen können“, gibt der Bildregisseur in der Kanzel zum Aufnahmeleiter im Studio durch, ungeduldig mit einem Moderator, dem man alles „aus dem Kreuz leiern“ muß. So eine müde „Nase im Bild“ ist schlecht geeignet, den Zuschauern den Stoff zu „verkaufen“. Zuviel „Nasen im Bild“, beispielsweise Diskussionen, gelten übrigens als nicht „telegen“. Die „Zicke“ ist natürlich in diesem Fall die Sendung, wenigstens eine Nummer davon, ein „Schnitt“ oder „cut“ oder „take“.

Man sagt’s nach Möglichkeit englisch, wenn nicht jiddisch. Man bekommt nicht Hinweise, sondern hints oder auch eizes. Man hat mehr trouble als Ärger beim Fernsehen und kann sich selten benachezzen (erfreuen) oder einen jonteff (ein Vergnügen) machen. Solche jiddischen Ausdrücke kommen aus der Filmbranche. Im Fernsehen, der abenteuerlichen Mischung von Rundfunk, Film und Theater, fließen die Jargons dieser drei Medien zusammen.

Eine Sendung wird „gefahren“, die Zicke aber „abgezogen“, eine Geringschätzigkeit zieht die andere nach sich. Der Ausdruck „abziehen“ besagt, daß es sich um eine Routine-Angelegenheit handelt: Vielleicht verbrät ein langhaariger Intellektueller Neuerscheinungen auf dem Büchermarkt. So ein Otto ist gut fürs Renommee bei den Kritikern. Es gibt auch „Gefühls-Ottos“, sogar „ganz große“, das sind gefühlsträchtige Passagen im Drehbuch. Sie machen die Kritiker „obersauer“, denn sie haben keinen „Pepp“, es fehlt ihnen also der Schmiß.

Es kann ja so viel schiefgehen! Mitten in der Aufzeichnung ertönt der Schrei: „Die Drei hat Mikrophonie!“ Dann ist die dritte Kamera allergisch gegen Schallwellen geworden. Das ist aber besser, als wenn sie „sauer“ wäre, denn dann würde sie auseinandergenommen werden: Die Diagnose läßt oft auf sich warten, von der Heilung ganz zu schweigen.

Ist alles abgedreht, dann verkündet der Regisseur: „Gekauft!“ Er schimpft: „Das kauf’ ich ihm nicht ab“, wenn ein Schauspieler nicht überzeugt oder gar versucht, irgendein Mätzchen anzubringen. So etwas muß er sich „schleunigst abschminken“, solche „Spielastik“ ist „nicht drin“ bei einem seriösen Institut.