k-l, Hamburg

Jetzt ist die Zeit, da viele Mütter die Koffer für die Klassenreise ihrer Kinder packen. Manche mag dabei vielleicht auch einmal an die Mühen und an die Verantwortung denken, die die Lehrer auf sich nehmen müssen, die für die Zeit einer solchen Reise praktisch 24 Stunden am Tag „im Dienst“ sind.

Wie aber denkt die Behörde darüber? In Hamburg zum Beispiel sind am 26. Mai 1959 vom Senat folgende „Bestimmungen über die Abfindung der Lehrkräfte bei Klassenreisen und Schulwanderungen“ beschlossen worden, die heute noch gelten:

„An Lehrer können im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel zur Durchführung von Klassenreisen, Schullandheimaufenthalten, Freiluftschulaufenthalten, Studienfahrten und Schülerwanderungen geschlossener Schulklassen Beihilfen zur Abgeltung der ihnen auf diesen schulischen Veranstaltungen entstehenden persönlichen Unkosten gewährt werden.

Die Lehrer sind nach Maßgabe der nachfolgend aufgeführten Bestimmungen abzufinden:

1. Zur Abgeltung der Mehraufwendungen für Verpflegung, Unterkunft in Jugendherbergen, Schullandheimen, Jugendheimen, für Besichtigungen, örtliche Fahrgelder und dgl., die einem Lehrer durch eine mehrtägige Klassenreise erwachsen, kann eine Beihilfe in Höhe von 4 DM täglich gewährt werden (Pauschsatz).

Diese Vergütung kann auch an einen zweiten, die Klasse begleitenden Lehrer oder Studenten gezahlt werden, wenn seine Mitnahme zur Beaufsichtigung der Schüler(innen) erforderlich ist...