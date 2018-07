Von Carola Eckert

Parma‚ Ende Mai

Parmaveilchen, Parmesankäse und Parmaschinken – mit diesen drei Begriffen erschöpft sich zumeist die Kenntnis der Parmenser „guten Gaben Gottes“. Selten bleibt beim großen Trip nach Süden Zeit für einen Blick in Parmas majestätischen romanischen Dom, in Antelamis Baptisterium oder auf Correggios Fresken, vielleicht noch für einen Streifzug durch die Galleria Nazionale, eine der reichhaltigsten Europas, und wenigen fallen im Zusammenhang mit dieser Stadt noch Namen ein wie Paganini, Verdi, Toscanini, Marie-Luise und Neipperg oder der des Druckers Bodoni. Wer aber weiß, daß nur einige Kilometer südlich von Parma ein bezauberndes Hügelland beginnt, quellend fruchtbar? Es wird, je näher man an den Appennin kommt, immer urwüchsiger und großartiger, und zwischen dem Cisa- und dem Cerretro-Paß ist es von jenen skurril geformten Bergriesen begrenzt, die einmal Petrarca inspiriert haben. Es ist ein Landstrich, ebenso reich an Schönheit wie an wohlerhaltenen Schlössern – die ihr Entstehen zum größten Teil den Seitensprüngen einiger Fürsten verdanken und von Künstlern wie Correggio, Fabriano, Parmigianino ausgestattet wurden – aber auch reich an heilkräftigen Quellen.

Ein kleiner Garten Eden also; im Sommer ist es dort nicht zu heiß, und in den Übergangszeiten, wenn es bei uns noch oder schon wieder feucht und ungemütlich ist, weht hier ein milder, trocken würziger Hauch: Er gibt nicht nur dem luftgetrockneten Parmaschinken das Aroma, er unterstützt auch die Wirkung einer Kur in den Thermalbädern dieser Gegend.

Da ist, 160 Meter hoch, inmitten lieblicher Parks und Wälder gelegen, Salsomaggiore Terme mit Salz-Chlor-Jod-Bromquellen und modernsten therapeutischen Anlagen. Die Liste der Krankheiten, die hier mit Trink-, Bade-, Schlamm- und Dampfkuren geheilt werden können, nennt Rheuma, Artritis, Arteriosklerose, Ischias, traumatische Störungen, Gelenkkapselentzündungen, dazu Hals-Nasen-Ohren-Krankheiten sowie Bronchitis, Asthma, Frauenleiden, lymphatische Erkrankungen, Venenentzündungen, Tuberkulose, Neuralgie.

Vier Kilometer weiter, schon 300 Meter hoch, liegen die Tabiano Bagni, deren schwefelhaltige Quellen zu den wirksamsten der Welt gerechnet werden. Sie werden gegen jedwede Erkrankungen der Atemwege, der Verdauungsorgane, bei Frauenleiden, Uräkemie, Diabetes, Artritis, rheumatischen Leiden und Knochenverbildungen angewandt. Hat Salsomaggiore neben seiner Heilkraft auch „mondäne“ Attraktionen gesellschaftlicher und sportlicher Art zu bieten, so ist Tabiano ein Refugium für alle, die außer Genesung Stille erwarten.

Südöstlich von Parma liegt Varano dei Marchesi (Quellen: alkalisch, bikarbonat- und schwefelhaltig), und nicht weit davon findet man die St. Andrea Bagni, deren Quellen im wesentlichen denen von Varano gleichen, aber kräftiger sind und angereichert mit Eisen, Magnesium, Kalk. In den modern eingerichteten Kurhäusern dieses hübschen Ortes zwischen sanften Hügeln werden mit Trink-, Bade-, Inhalations- und Thermalkuren etwa alle jene Krankheiten erfolgreich behandelt, die auch in Salsomaggiore Heilung oder Linderung finden. Bleibt von den wichtigen Bädern dieses Distrikts noch Montecelli Terme zu nennen, wo man sich eben dieser Leiden in etwas weniger anspruchsvollen Kuranlagen annimmt.

Italien ist reich an Thermalbädern: Einhundertvierunddreißig nennt der offizielle Katalog. Die Bäder der Parmenser Gegend sind den Mitteleuropäern zu empfehlen, weil ihre Lage einen klimatischen „Schock“ ausschließt. Außerdem ist es möglich, den Kuraufenthalt ohne schädigende Anstrengungen mit manchem belebenden Eindruck zu würzen, sei es mit einem Ausflug zu einem der kleinen Gebirgsseen, zu den Schlössern Monttchiarugolo, Torrechiaro oder dem Wasserschloß Fontanellate, nach Parma oder Fidenza mit den vielen Kunstschätzen oder ins mittelalterlich verträumte Tal des Taro – und natürlich zur Kaitause von Parma oder hinüber nach Canossa. Für Seele, Geist und Körper ist hier allerorts reichlich gesorgt, nicht zuletzt durch die abwechslungsreiche Küche und die leichten, süffigen Weine.