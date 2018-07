–ge, Bremen

Wir können doch unmöglich jede Veranstaltung der Volkshochschule von den staatlichen Sicherheitsorganen überwachen lassen.“ Mit dieser Feststellung beantwortete Bremens Innensenator, der in der Hansestadt wegen seiner ruhigen Sachlichkeit geschätzte sozialdemokratische Bürgermeister Adolf Ehlers, die nach einer turbulent verlaufenen Volkshochschul-Diskussion über den Eichmann-Prozeß aufgetauchte Frage, wo denn in diesem Fall die beamteten Verfassungsschützer geblieben seien.

In der Tat: Niemand, auch das Landesamt für Verfassungsschutz nicht, hatte voraussehen können, daß ausgerechnet in der wegen der Bedächtigkeit ihrer Bewohner bekannten Stadt bei der öffentlichen Erörterung jener beschämenden Vorgänge aus unserer jüngsten Vergangenheit, die im Eichmann-Prozeß zur Sprache kommen, ein derartig aggressiver Antisemitismus zutage treten würde.

Dabei schien zunächst die für Ausspracheabende mit solcher Themenstellung recht hohe Besucherzahl auf ein erfreulich reges Bedürfnis hinzudeuten, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Sehen bald nach dem einführenden Vortrag von Dr. Max Plaut, dem stellvertretenden Leiter der Israelitischen Gemeinde in Bremen, wurde indessen deutlich, daß durchaus nicht alle Zuhörer zu einem vorurteilslosen, sachlichen Gespräch bereit waren. Das Stichwort lieferte ihnen ungewollt der erste Diskussionsredner des Abends, der ehemalige Wirtschaftssenator Hermann Wolters. Er, dessen demokratische Gesinnung wohl außer Zweifel steht, ging nämlich nicht auf die bohrende Frage Dr. Plauts ein – „wer hat Eichman auf dem Gewissen?“ –, sondern sprach allgemein von dem in aller Welt anzutreffenden Antisemitismus.

Damit waren die Weichen von vornherein falsch gestellt. Fortan gaben die unverbesserlichen Radikalisten den Ton an, wobei es ihnen zustatten kam, daß die Volkshochschule Dr. Plaut sowohl zum Referenten als auch zum Diskussionsleiter bestellt hatte. Ein weniger toleranter Mann hätte es vielleicht dennoch vermocht, einen etwas ruhigeren Hafen anzusteuern; so aber trieb das mit Anti-Komplexen, Ressentiments und völliger Uneinsichtigkeit befrachtete Schiff bald kieloben auf den Wellen einer sogenannten Diskussion.

Die Juden seien es, so wurde erklärt, die sich ändern müßten, denn der weltweite Antisemitismus „beweise“ doch, daß mit ihnen nicht alles in Ordnung sei. Andere Redner tönten, den Namen Eichmann könne man nicht mehr hören; schließlich gebe es in jedem Volk „schwarze Schafe“. Natürlich fehlte auch nicht das Argument, daß Deutschland durch den verlorenen Krieg hinlänglich für etwaige Sünden der Vergangenheit gebüßt habe. Gefährliche Torheiten dieser Art wurden in erschreckend aggressiver Weise vorgebracht, wobei die gutwilligen Diskussionsredner kaum eine Chance hatten, mit ihren Argumenten durchzudringen.

Es war eine beschämende Veranstaltung, und es war ein Abend, der deutlich machte, daß Eichmann uns doch nicht so fern liegt, wie wir manchmal wahrhaben möchten.