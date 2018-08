Noch schneller als bisher fahren seit dem Fahrplanwechsel Ende Mai die sechzehn F-Züge der Deutschen Bundesbahn, deren durchschnittliche Geschwindigkeit mehr als 90 Kilometer je Stunde beträgt. Unterwegs werden Höchstgeschwindigkeiten bis zu 140 Stundenkilometern erreicht. Die Bundesbahn kündigte sogar an, daß – wie schon vor dem Zweiten Weltkrieg – bald wieder 160 Kilometer je Stunde gefahren werden können. Sie unterließ dabei allerdings nicht zu betonen, daß die neuerlichen Beschleunigungen nicht durch „Rekordsucht“ hervorgerufen worden seien, sondern durch das Bemühen, den Wettbewerb mit dem Auto zu bestehen. Die schnellsten Züge, die zur Zeit in der Bundesrepublik verkehren, sind in der nebenstehenden Tabelle zusammengefaßt. Die Bundesbahn vermerkt dazu, daß der bisherige „Spitzenreiter ‚Parsifal‘“ vom „Schauinsland“ „auf den zweiten Platz verwiesen“ worden sei. Nach dem neuen Fahrplan endet dieser Zug auch nicht mehr in Basel; er fährt dort nach kurzem Aufenthalt weiter nach Zürich. Hier ist es vom 1. Juli an sogar möglich, noch am gleichen Tage nach Mailand – mit dem TEE „Ticino“ – und nach Rom – mit dem Schnelltriebwagen „Settebello“ – zu gelangen. Man erreicht die italienische Hauptstadt genau sechzehn Stunden nach der Abfahrt vom Hauptbahnhof in Frankfurt am Main. -k