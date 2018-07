Der dritte deutsche Bundestag will sich mit einem steuerlichen Wiedergutmachungsgesetz besonderer Art verabschieden. Auserkoren dazu ist die 11. Novelle zum Umsatzsteuergesetz, die ursprünglich als „kleine Reform“ deklariert wurde und die wettbewerbsneutrale Umsatzbesteuerung wenigstens einen kleinen Schritt näherbringen sollte. Nun soll diese Umsatzsteuernovelle zusätzlich noch jene Wunden „heilen“, die der Wirtschaft durch Ergebnisbeteiligung, Lohnfortzahlung und DM-Aufwertung geschlagen wurden. Gleich nach den Pfingstferien wollen die zuständigen Bundestagsausschüsse die Einzelheiten dieses steuerlichen Kompensationsgeschäftes festlegen.

Die Bundesregierung hat in ihrer mittelstandspolitischen „Regierungserklärung“ dem Drängen der „grauen Front“ des Bundestages bereits nachgegeben und ihr Einverständnis zu wesentlichen „Verbesserungen“ ihrer Umsatzsteuervorlage erklärt. Die Mittelständler des Bundestages haben sich also mit ihrem Argument, wonach die aus der sozialpolitischen Gesetzgebung resultierenden „untragbaren“ Neubelastungen der mittelständischen Wirtschaft mit steuerlichen Mitteln kompensiert werden müßten, durchgesetzt. Wie konnte es im Wahljahr auch anders sein. So wird nun über die Regierungsvorlage hinaus der Umsatzsteuerfreibetrag von bisher 8000 (Regierungsvorschlag 10 000) auf 12 000 DM erhöht.-Die insbesondere vom Einzelhandel erhobene Forderung, die Umsatzgrenze, bis zu der dieser Freibetrag in Anspruch genommen werden kann, von bisher 80 000 auf 200 000 DM (Regierungsvorschlag 120 000) auszuweiten, hat freilich (noch) nicht die Gnade der Bundesregierung gefunden. Aber das letzte Wort hierüber wird das Parlament sprechen,

Die Befreiung sämtlicher Lebensmittel im Großhandel – ausgenommen Tabakwaren und Alkohol – von der Umsatzsteuer ist ebenfalls ein nicht zu unterschätzendes Zugeständnis, das die Regierung dem Mittelstand zu machen bereit ist. Schließlich ist jener Vorschlag der Regierung als ein mittelstandspolitisches „Trostpflaster“ zu verstehen, das umsatzsteuerliche Organschaftsprivileg künftig von einem 95prozentigen Beteiligungsverhältnis abhängig zu machen. Nach der Regierungsvorlage sollte die Organschaft bereits bei einer finanziellen Beteiligung von 75 Prozent (bisher 51 Prozent) anerkannt werden.

Nun, diese zusätzlichen Maßnahmen fügen sich alles in allem noch recht gut in die auf mehr Wettbewerbsneutralität gerichtete Konzeption dieser Gesetzesnovelle ein. Wenn dem Mittelstand damit gewisse Neubelastungen im sozialpolitischen Bereich schmackhafter gemacht werden können – um so besser.

Nachdenklicher stimmt da schon jene parlamentarische Initiative, die darauf hinausläuft, die 11. Umsatzsteuernovelle zu einer Art Entschädigungsgesetz für die vollzogene DM-Aufwertung auszugestalten. Mit Sicherheit ist jedenfalls aus der Mitte des Bundestages ein Antrag zu erwarten, wonach die Bundesregierung ermächtigt werden soll, die bei der Einfuhr zu erhebende Umsatzausgleichssteuer bis zu 12 (bisher maximal 6) Prozent zu erhöhen. Nur zu deutlich merkt man hier die Absicht – und ist verstimmt. Mit Hilfe der Umsatzausgleichssteuer soll nämlich nichts anderes als der (so und so recht schwache) Verbilligungseffekt der Aufwertung zunichte gemacht werden.

Das ist ein unbilliges Verlangen. Man wende nicht ein, daß die für die Bundesregierung gewünschte Ermächtigung noch nicht eine generelle Erhöhung der Umsatzausgleichssteuer bedeutet, sondern lediglich eine Korrektur „falscher“ Steuersätze ermöglichen soll. Nach allen bisherigen Erfahrungen muß nämlich damit gerechnet werden, daß eine solche Ermächtigung unter massivem politischem Druck auch mißbräuchlich genutzt wird.

Jetzt ist freilich nur von der Eisen- und Stahlindustrie die Rede, die durch die französische Konkurrenz nach der Aufwertung bedroht ist. Um allein die umsatzsteuerliche Mehrbelastung der deutschen Industrie auszugleichen, müßten in der Tat die Importe aus Frankreich mit einer Umsatzausgleichssteuer von 9 statt bisher 6 Prozent belegt werden. Es wäre aber dann freilich ratsam, die Ermächtigung zur Erhöhung der Umsatzausgleichssteuer auf die Eisen- und Stahlindustrie zu beschränken, um nicht in anderen Wirtschaftsbereichen Begehrlichkeiten zu wecken. Auch das wäre übrigens problematisch, da sich die EWG-Länder verpflichtet haben, von Erhöhungen der Ausgleichssteuersätze im grenzüberschreitenden Verkehr Abstand zu nehmen. ca.