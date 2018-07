WIESBADEN (Hessisches Staatstheater):

Internationale Maifestspiele

Drei ausländische Institute gastierten während der drei Wochen dauernden Festspiele in Wiesbaden: das Teatro Massimo aus Palermo, die Belgrader Staatsoper und das „Ballett des 20. Jahrhunderts“ (unter der Leitung von Maurice Béjart) aus Brüssel. Die Italiener, dem Schöngesang verpflichtet, boten anßer Puccinis „Bohème“ die in Deutschland fast unbekannten „Puritaner“ von Bellini. Die Wirkung der heroischen Oper ist an eine Primadonna vom Range der Callas oder Sutherland gebunden. Giana D’Angelo war den bravourösen Ansprüchen ihrer Partie technisch gewachsen, doch als der überragende Sänger des Ensembles aus Palermo erwies sich der Bassist Raffaele Arié. Die Belgrader Staatsoper, seit Jahren Festspielgast in Wiesbaden, entfesselte mit ihrem Standardwerk, dem „Fürst Igor“ von Borodin, wiederum Stürme der Begeisterung. Zum zweitenmal (seit 1957) setzten sich die Jugoslawen in Wiesbaden für die Oper „Don Quichotte“ von Massenet ein. Der in Deutschland unterschätzte französische Komponist bewährt sich mit diesem Spätwerk als ein Musikdramatiker von Rang.

Mehr fachlichem Interesse als die vom Festspielpublikum begeistert aufgenommene Massenet-Oper begegnete „Der Spieler“, eine Oper von Serge Prokofieff, nach Dostojewskijs Novelle. In fremdsprachiger Darbietung sind die Seelenanalysen und die sequenzierende Rezitativkonversation schwer verständlich, zumal sich die Musik aus Prokofieffs Frühzeit (1916/17) sozusagen „neben der Bühne“ abspielt.

SCHWETZINGEN (Schloßtheater):

„Die Lästerschule“ von R. B. Sheridan

Nach der Uraufführung von H. W. Henzes Oper „Elegie für junge Liebende“, über die im Feuilleton der letzten ZEIT berichtet wurde, ist im Rokokotheater des Schloßes „Die Läsferschule“ gespielt worden. Die Schwetzinger Premiere des Berliner Renaissancetheaters (Regie Kurt Raeck) bedeutete fast 200 Jahre nach der Uraufführung dieser englischen Satire auf die Rokoko-Geselschaft eine Ausgrabung an historischer Stätte. Die Bearbeitung Wolfgang Hildesheimers drehte effektschürzend den irischen Dialog-Esprit Sheridans in die Richtung des „absurden“ Theaters von heute.