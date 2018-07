Inhalt Seite 1 — Warum nicht die Hochschulen? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Peter Hemmerich

Auf die Frage „Warum nur die Hochschulen?“, welche Professor Dr. Killy in der ZEIT Nr. 21 gestellt hat, erreichte uns eine Antwort von Dr. Peter Hemmerich. Es erschien uns nur fair, auch diese Gegenstimme hier zu Wort kommen zu lassen.

Man trägt heute wieder Hochschulkritik.“ So schrieb vor kurzem an dieser Stelle kein Geringerer als Walther Killy, Ordinarius für Germanistik an der Universität Göttingen, und verwies damit souverän und scheinbar absichtslos dies jüngste Pflänzlein neudeutschen Kulturoptimismus in den Bereich jener Art von geistiger „hasse couture“, die meist das Anrüchige will – und stets das Lächerliche schafft. Betroffen frage ich mich: Wie lange verträgt man bei uns doch eigentlich schon keine Hochschulkritik mehr? Wer wagte es denn schon, wer wagt es heute, den scheinbar wohlerworbenen gewohnheitsrechtlichen Anspruch der deutschen Hochschule auf Unterlassung öffentlicher Kritik zu mißachten?

Auf der Suche nach den letzten deutschen Hochschulkritikern findet man außer dem sattsam bekannten, verkrachten und emigrierten Studiosus, Heine vor allen den einen, dem nicht einmal das von Killy beschworene Odium eines Lehrstuhljägers anhaftet. Er war nämlich zu Zeiten solch kritischen Wirkens schon wohlbestallter Ordinarius, freilich nur in Basel, aber das zählte vor hundert Jahren noch nicht zur Emigration. Dieser Professor, Friedrich Nietzsche, wollte nichts weniger als Demokratie, er haßte dazu den Journalismus, also die Erz-Institution für „öffentliche Kritik“ – dennoch sagte er am 18. Januar 1872:

„... im Grunde ist unter den fühlenden Menschen dieser Gegenwart ein stillschweigendes Einverständnis: Jeder von ihnen weiß, was er von den Bildungszuständen der Schule zu leiden hatte, jeder möchte seine Nachkommen von dem gleichen Drucke erlösen, wenn er auch sich selbst preisgeben müßte. Daß es aber trotzdem nirgends zur vollen Ehrlichkeit kommt, hat seine traurige Ursache in der pädagogischen Geistesarmut unserer Zeit.“

Natürlich meinte er damit nicht nur die Hochschule, sondern die „Bildungsanstalten“ summarisch, ganz wie es auch Professor Killy haben möchte – und wer möchte es etwa anders? Aber die „Mythologie“ von der Unzulänglichkeit der deutschen Hochschule, welche laut Killy heute ersteht, ist immerhin schon fast ein Jahrhundert alt. In diesen hundert Jahren hat sie nicht gewuchert, sondern gekümmert. Aber auch die Hochschule hat nicht gewuchert – es wucherte nur das nationale Unglück. Sollten vielleicht doch Zusammenhänge bestehen?

Das Hochschulproblem entpuppt sich überdies als eine spezifisch deutsche Frage – und es bedarf schon recht kühner Vereinfachungen für die Behauptung, auch die Angelsachsen etwa hätten sich nach hundertjährigem Dornröschenschlaf mit dem Humboldtschen Erbe auseinanderzusetzen.