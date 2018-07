Inhalt Seite 1 — Was ich schon weiß, macht mich nicht heiß Seite 2 Auf einer Seite lesen

Seit mehr als einem Jahrhundert gibt es Geräte zur Übertragung von Mitteilungen. Telephon, Fernsehen, das Tachometer im Auto und die Radarlotung im Weltraum: Sie alle vermitteln Information.

Generationen von Physikern, und Ingenieuren haben diese Instrumente erfunden und entwickelt. Dennoch vergingen über hundert Jahre, seit Morse seinen Telegraphen erfand, über hundert Jahre, ehe die Wissenschaft begann, nach der Ware selbst zu fragen, die in den verschiedenen Nachrichtensystemen verschickt wird: nach der Information.

Ein Telegramm, ein Reklameplakat, der Schrei eines Babys nach der Flasche und Einsteins Formel, das Rotlicht an der Verkehrsampel und das Violinkonzert von Beethoven stellen Informationen dar. Wie aber kann man ihre verschiedenen Erscheinungsformen auf einen gemeinsamen Nenner bringen? Laßt sich Information messen?

Das sind wichtige Fragen für den Nachrichtentechniker, denn seine Aufgabe ist es, Kanäle zu bauen, durch die Information vom Sender zum Empfänger geleitet wird. Wieviel Information kann man durch einen Kanal – einen Draht, ein Frequenzband oder eine chemische Reaktionskette – schicken? Um diese Frage zu beantworten, braucht man ein Maß für die Information.

Dieses Maß wurde vor 13 Jahren zum erstenmal aufgestellt – in einer Arbeit im technischen Journal der größten amerikanischen Telephongesellschaft, der Bell Telephone Company. Claude E. Shannon, der damals 32jährige Mathematiker und Ingenieur, beschrieb darin eine mathematische Theorie des Informationsaustausches. Für Shannon ist Information gleichbedeutend mit der Nachricht, die ein Empfänger mindestens braucht, um rekonstruieren zu können, was ihm der Sender mitteilen will. Sie ist demnach in ihrer Größenordnung nicht nur von dem Inhalt der Mitteilung abhängig, sondern auch davon, wie gut der Empfänger den Sender kennt und inwieweit er mit der an ihn zu übertragenden Mitteilung bereits vertraut ist.

Die gute Karikatur zum Beispiel beschränkt sich stets auf das notwendige Minimum an Nachricht. Sie wendet sich an den informierten Leser, also an denjenigen, der „General de Gaulle“ aus wenigen Strichen rekonstruieren kann, weil er dessen Gesichtszüge bereits kennt. Der Gehalt an Information einer guten Karikatur ist deshalb nicht geringer als die der Photographie oder einer ausführlichen Beschreibung des Dargestellten.

Weiß der Empfänger im voraus, was ihm der Sender mitteilen wird, dann ist der Informationsgehalt der Mitteilung gleich null. Was ich weiß, macht mich nicht heiß. Eine Neuigkeit hat dagegen einen hohen Wert an Information, die Sensation einen noch höheren. Der Buchstabe „u“ hat keinen Informationsgehalt, wenn er einem „q“ folgt, weil er das immer tut; er stellt jedoch eine Information dar, wenn ihm ein anderer Buchstabe vorausgeht.