Inhalt Seite 1 — „Wenn du die Damen küßt, vergiß die Putzfrauen nicht!“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Peter Lauenhof

Es geht ein Gerücht landauf und landab, daß bei den um diese Jahreszeit so beliebten Betriebsausflügen die zu Hause gebliebenen Ehefrauen die Hauptbetroffenen seien. Das Gerücht ist, wie so manche Kunde, die landauf und landab wandert, falsch, wie einige Untersuchungen bei den Ehefrauen ergeben haben.

Da habe ich eine 46jährige Ehefrau also gefragt, was sie denke, meine und fühle, wenn ihr Ehemann an einem schönen Frühlingsmorgen spornstreichs den Freuden, Strapazen und Gefahren eines Betriebsausflugs entgegeneilt. Die Dame war, bevor sie heiratete – inzwischen ist sie Mutter dreier Kinder –, selbst Sekretärin in einem Betrieb.

Sie sagte: „Wissen Sie, ich bin der Ansicht, daß die Menschen glücklicher waren, als das Betriebsklima noch nicht erfunden war. Aber es existiert ja nun mal als anerkannte Größe. Und um dieses Betriebsklima jeden Frühling auf Glanz zu polieren, finden die Betriebsausflüge statt. So muß man sie also ganz einfach als Dienst am Betriebsklima ansehen! Dann verliert die ganze Sache auch gänzlich jede persönliche Note. Außerdem ist meine Meinung: Die meisten aller Betriebsangehörigen, die jeweils irgendwo in Betriebsausflüge hinausgescheucht werden, würden liebend gern die Aufwendungen, die der Betrieb je Person aufbringen muß für diesen Ausflug – sich in bar auszahlen lassen. Wenn das ginge! Aber das geht ja nicht, weil da ja dann wegen der steuerlichen Aufschläge zumeist nur recht wenig übrigbliebe. Auch unter diesem sachlichen Aspekt betrachte ich den Betriebsausflug, und da ficht mich dann nichts weiter an, zumal ich es mir an diesem Tage mit meinen Kindern gemütlich mache und wir uns da auch stets etwas Besonderes leisten. So stehen wir alle der Sache positiv gegenüber!“

Eine andere Ehefrau, etwa zehn Jahre jünger als jene, meinte: „Die Logik der Männer verstehe ich nicht. Sehen Sie sich den meinigen an. Immer versichert er mir – und jedem, der es hören will – glaubhaft, daß er sich vor dem Betriebsausflug direkt fürchte. Da müsse er essen, was er nicht will, da müsse er trinken, was er nicht will, da müsse er tanzen, was er nicht will. Er könnte sein Rheuma vorschieben und zu Hause bleiben. Aber das will er auch nicht! Er sagt, sein Prestige litte dann, und er fürchtet, sie würden sagen: ‚Aha, der wird alt! Der kann schon so einen kleinen Ausflug gar nicht mehr durchstehen!‘ So nimmt er, eben jedes Jahr wieder teil und kommt abends ziemlich zerschlagen nach Hause. Und immer sagt er: ‚Nie wieder! Aber nächstes Jahr läuft der Vorgang dann von vorn ab!“

Eine dritte Ehefrau – knapp fünfzig Jahre alt – – sagt über die Betriebsausflugs-Vorbereitungen ihres noch um fünf Jahre älteren Ehemannes aus: „Er tut immer so, als würde er speziell für den Betriebsausflug noch einmal, wie er in jungen Jahren war. Da gibt es beim Tanz dann ‚Damenwahl‘, und die jungen Dinger stürzen auf ihn los, und er kommt sich vor und denkt wunder, was er gilt als Persönlichkeit. Und dabei sehen sie ihn doch, gar nicht als Mann, sondern nur als Abteilungs-Chef; Und er denkt wunder, wie toll er tanzt. Möchte ja nicht wissen, was die jungen Dinger über seine Tanzkunst wirklich denken. Sehe in diesen Betriebsausflügen vielmehr so etwas wie eine wohlorganisierte Rache der Jugend an den älteren Vorgesetzten, die sie aufs blanke Parkett locken, um sich über sie zu amüsieren. Aber das alles will mein Güter nicht wahrhaben!“

Eine achtundzwanzigjährige Ehefrau, die selbst noch in einem Betrieb – aber einem anderen als ihr Mann – arbeitet, betrachtet den Start ihres Mannes zu einem Betriebsausflug unter folgenden Gesichtspunkten: „Wenn ich mir überlege, mit welch überspannten Erwartungen und mit welch raffinierter Aufmachung manche Mädchen beim Betriebsausflug aufkreuzen, dann, könnte, mir ganz angst und bange werden. Sind ja immerhin höchst knusprige Geschöpfe darunter. Alle im Laufe eines Jahres unterdrückten Flirts sollen, so meinen manche der Damen, explosionsartig zur Entfaltung, kommen. Es ist vielleicht auch sogar ein Feuerwerk des Flirts. Aber es – ist eben Feuerwerk. Die Leuchtkörper steigen auf; einer kommt dem anderen in die Quere, und was bleibt? Die Erinnerung. an ein flüchtig buntes Bild und ein bißchen Rauch, der im Abendwind verweht.“