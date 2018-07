Es gibt bei Autofahrern zwei grundverschiedene Grundgefühle. Das eine beherrscht jene Fahrer, für die das Lenken eines Kraftwagens eine höchst aktive Beschäftigung ist: Es treibt sie etwas, den Wagen vorwärtszutreiben und auf dem Wege zum Ziel alle sich bietenden Vorteile auszunutzen; sie sind die „klassischen“ Damen und Herren „am Volant“. Das andere Gefühl zwingt zu mehr passivem Verhalten: Der Fahrer setzt sein Auto in Bewegung und wartet, bis er am Ziele ist. Der erste, der „aktive“ Typ ist in einer Zeit entwickelt worden, in der die Automobilisten „Pioniere des Fortschritts“ waren, „Helden der Landstraße“, deren „glänzende Fahrkünste“ etwas Abenteuerliches hatten. Man sieht schon, daß es sich um einen altmodischen Typ handelt (so viele man davon auch heute noch zu sehen bekommt). Der andere Typ ist modern: der Mensch der Resignation.

Grundgefühl I gibt dem Fahrer die Pflicht und die Neigung zur Konzentration ein. Grundgefühl II dagegen veranlaßt den Fahrer, nicht mehr Kräfte zu verschwenden, als notwendig sind. Beide Grundgefühle bergen Gefahren: Im ersten Falle ermüdet der Fahrer leichter, so daß er verzwickten Situationen, die er selber vielleicht herbeigeführt hat, auf einmal nicht gewachsen ist. Im zweiten Falle verführt die „Seelenruhe“ dazu, kniffligen Situationen nicht gewachsen zu sein.

Abends aber, wenn alle braven Fahrer schlafen gehen, überdenken jene, die nach Gefühl I reagieren, wieviele Gefahren sie heute wieder gemeistert haben, ehe sie zufrieden die Augen schließen: verdiente Helden noch im Bett. Gefühl II jedoch gibt den Fahrern ein, erst dann getrost einzuschlummern, wenn ihr Gewissen ihnen sagt, daß es am vergangenen Tage keine Situation gegeben habe, in der nicht die volle Sicherheit für sie selber und andere gewährleistet war. Es ist klar, daß dem Typ II die Zukunft gehört.

Über das Verhältnis beider Fahrer-Typen zueinander wäre jetzt zu reden. Denn es ist ja logisch, daß jene, die „auf Leistung“, und diese, die „auf Sicherheit“ fahren, einander ins Gehege kommen.

Auf den Landstraßen gibt es bekanntlich den Mittelstrich, der die Rollbahn halbiert. Hier hat Typ I ganz deutlich die Tendenz, die Halbierung nur insoweit anzuerkennen, daß er vom Strich nur dann fährt, wenn sich andere Fahrzeuge nähern. Typ II hingegen glaubt, daß die linke Straßenseite grundsätzlich nur ganz allein den entgegenkommenden Autos gehöre. Benutzt er die linke Straßenname, so hat er das Gefühl, in einen fremden Raum einzudringen, dessen Besitzer ihm den Zutritt zwar gestattet hat (solange nicht zwei Striche parallel laufen), jedoch nicht, ohne daß er dafür Rücksicht und Höflichkeit verlangen darf. Typ II wird also nur dann auf die Überholungsspur gehen, wenn er dort niemanden anderen stört (er hat vorher nach vorn und durch den Rückspiegel – nach hinten gesehen: ganz „automatisch“ übrigens). Freilich passiert es ihm dann und wann, daß ein entgegenkommendes Auto schon von weitem blinkt, womit er ihm das schier erboste Zeichen gibt: „Mach ja, daß du meinen Machtbereich verläßt.“ Aber Typ II hat womöglich – ätsch! – einen starken Motor. Er hat längst seinen „Vordermann“ überholt und ist nach rechts, auf „seine“ Außenseite, zurückgekehrt. Der Entgegenkommende hat nicht nur nicht bremsen müssen, nicht einmal den Fuß vom Gaspedal zu nehmen brauchen, sondern mehr noch: daß er, der „Mann im Recht“, Vollgas gab; auch das hat seinem erzürnten Blinken – „Achtung, jetzt komm’ ich“ – keinerlei Rechtfertigung gegeben. Das ist einer jener köstlichen Momente, die abends, bei der Gewissensforschung, Typ II über Typ I am schönsten lächeln lassen. Wohl keiner ist mehr blamiert als einer, der auf sein Recht dann pocht, wenn er es gar nicht nötig hat.

Es mag auch sein, daß dies Blinken nicht aus großer Machtvollkommenheit, sondern nur aus Pädagogik geschah, über die falschen Pädagogen später. Diesmal der Rat: Falls Sie aus Temperament und Neigung oder aus Stolz auf das neue Auto zum Grundgefühl I neigen, schulen Sie sich rechtzeitig auf II um. So schade es um Ihre schönen Talente sein mag – es muß sein: Die „Verkehrslage“ erfordert’s!

Der Fahrlehrer