Eine Offerte von Kanada-Erz-Aktien

Ein alter Leser macht uns auf ein reichlich sonderbar anmutendes Angebot aufmerksam, das kürzlich in seinem Posteingang enthalten war. Es handelt sich dabei um Aktien einer offenbar erst kürzlich gegründeten kanadischen Gesellschaft, die von einem Frankfurter Effektenbüro nach der Methode des „billigen Jakob“ offeriert werden das Stück zu 5 DM, bei Abnahme von 100 Stück aber 20 vH Rabatt – was also den Stückpreis auf 4 DM ermäßigen würde. Wer mehr kaufen möchte, muß aber dann kurioserweise für höhere Stückzahlen (über 500) wieder den „regulären“ Preis von 5 DM zahlen. Das Angebot beruht darauf, daß die Aktien der kanadischen Gesellschaft „zur Zeit“ mit 5 DM „an der Börse notiert sind“ – nur erfährt man leider nicht: an welcher Börse? Es fehlt natürlich auch nicht der typische Anreißer-Hinweis:

„In Anbetracht dessen, daß diese außerordentlich große (!) Eisenerzvorkommnisse nunmehr festgegestellt wurde (!) und es langsam in der Öffentlichkeit bekanntwurde, ist mit einem Ansteigen der Aktien in den nächsten Wochen zu rechnen ...“

Von der kanadischen Gesellschaft erfährt man aus dem Prospekt nicht sehr viel mehr als das: sie domiziliert in Toronto, hat einen klingenden Namen, und sie ist auf einem Areal in Ontario, das sie (wie teuer?) erworben hat, auf Eisenerz fündig geworden. Darüber gibt es eine Expertise kanadischer Consultants, die dem Angebot in deutscher Übersetzung begegeben ist. Sie lautet in ihrem wichtigsten Passus wie folgt:

„Auf den Ländereien sind nunmehr 27747 Fuß von Diamanten Bohrungen auf einer Länge von 14 400 Fuß vorgenommen worden. Diese Bohrungen haben ein Eisenerzlager von 51 380 080 Großtonnen von Eisenerzen in Graden von 34,00 Eisen und 13,90 vH Sulphur ergeben. Es wurde ferner festgestellt, daß anzunehmen ist, daß das Eisenerzlager sich auf weitere 1000 Fuß erstreckt und würde dadurch, wie die Ingenieure festgestellt haben, die obige Tonnage sich noch um ein Vielfaches erhöhen, da keine Änderungen in der Struktur der Formation anzunehmen sind.“

Der Übersetzer war offenbar mit der Materie nur sehr wenig vertraut, und außerdem weder der englischen noch der deutschen Sprache hinreichend kundig. Zur Sache bleibt nur soviel zu sagen, daß – wie heute jeder halbwegs intelligente Primaner weiß – ein Schwefelgehalt von 13,9 vH exorbitant hoch ist; selbst wenn er nur ein Zehntel der angegebenen Zahl betrüge, würde das genügen, die Erze als „nicht verhüttungsfähig“ zu bezeichnen – es sei denn, der Schwefel sei bei diesem Erzvorkommen an andere Mineralien gebunden: worüber nun aber die Expertise noch nicht einmal andeutungsweise Auskunft gibt.

Für die „Ermittlungen“ und „Prüfungen“ der Geologen, so heißt es im Prospekt, habe die Kanadische Gesellschaft 2,8 Mill. DM investiert; die aus dem Aktienverkauf eingehenden Beträge würden „für den weiteren Abbau von Eisenerz angelegt“. Danach könnte es fast so scheinen, als habe die Gesellschaft, die im Prospekt zudem als „bedeutende Eisenerzmine“ bezeichnet wird, bereits mit der Erzförderung begonnen. Aber weit gefehlt! An anderer Stelle des Prospektes heißt es nämlich ganz präzise: „Nach Abschluß dieser Arbeiten“ – gemeint sind weitere Bohrungen zur Feststellung der Mächtigkeit des Erzvorkommen! – „wird zur Ausbeutung der Minen geschritten.“ In Wirklichkeit handelt es sich also nicht um eine Mine (nach deutschem Sprachgebrauch), sondern um ein Erzlager. Ob es jemals abgebaut werden kann, das hängt, abgesehen davon, ob die Erzqualität für die Verhüttung ausreicht, und ob dort (billige) Transportmöglichkeiten für das Erz bestehen (worüber im Prospekt kein Wort gesagt ist), im wesentlichen davon ab, ob sich genügend Geldgeber finden, um diesem Unternehmen auf die Beine zu helfen. Wenn Sie mich fragen, ob ich den Kauf solcher shares empfehlen würde, so müßte ich aus tiefster Überzeugung laut und deutlich sagen: „Hände weg – es riecht mir zu sehr nach Schwefel!“ E. T.