Von Walter Gong

Der Schläger des Erstchargierten knallt gebieterisch auf den Tisch: „Silentium!“ Die Corona verstummt sofort, dreißig junge Gesichter wenden sich dem Präsidium zu, das Kommando von dort zu erwarten. Man schweigt auf Kommando, man trinkt auf Kommando, man singt auf Kommando, man wird „in die Kanne geschickt“, man bittet darum, austreten zu dürfen.

Ob Corps, Burschenschaft, Landsmannschaft, konfessioneller Bund, Sängerschaft oder eine andere Spielart schlagender und nichtschlagender Verbindungen – rigorose Disziplin, freiwillige Unterwerfung, organisiertes Benehmen lautet überall, mit nur geringen Unterschieden, die Parole, der im ganzen Bundesland Zehntausende Studierender folgen.

Man mag das wundervoll finden oder auch abscheulich, beachtlich ist es auf jeden Fall: Hier ist ein neuer Machtfaktor im Entstehen – und niemand weiß, wie er sich eines Tages in unserem politischen und sozialen Leben auswirken wird. Die Rechnung ist einfach: Von diesen dreißig jungen Leuten hier sind zwanzig aktiv, zehn bereits inaktiv – und einige von ihnen werden demnächst das Studium beenden und den Status der Alten Herren erreichen. Sie werden ins Berufsleben eintreten, die Verbindung zu ihren Bundesbrüdern eisern beibehalten und für weiteren Zustrom zu ihren Farben sorgen. Der Faden, einmal so fest gesponnen, wie es heute bereits der Fall ist, reißt nicht wieder ab. 49 000 Aktive und Inaktive zählte man im Sommersemester 1960. Die Zahl der Alten Herren ließ sich nicht eruieren, aber sie wird gewiß um manches geringer sein, als die aus dem Jahre 1929 überlieferte: 200 000. Wie lange aber wird es dauern, bis es in Deutschland nicht nur die „übriggebliebenen“ Philister alter Jahrgänge geben wird, sondern 200 000 alte und „neue“? Höchstens zehn Jahre – und das ist schon eine sehr vorsichtige Schätzung. Nehmen wir an, daß in den letzten zehn Jahren, von 1950 bis 1960 also, durchschnittlich 5000 Couleurstudenten ihr Studium absolvierten und Philister wurden. Das gibt schon 50 000. Die Kadenz verstärkt sich aber mit dem Erstarken der Verbindungen und mit dem Anschwellen der Gesamtzahl Studierender (in Tübingen zum Beispiel, einer Stadt von 60 000 Einwohnern, sind zum erstenmal fast 10 000 Studenten immatrikuliert worden). Es werden also nicht weniger, sondern mehr Alte Herren „vom Band kommen“.

Wenn es nicht zu verwegen ist, mit 10 000 neuen Philistern pro Jahr zu rechnen – jetzt studieren ja die Jahrgänge zu Ende, die schon in „gefestigte“ Verhältnisse kamen –, so ergibt das in zehn Jahren 100 000, plus 50 000, zusammen 150 000. Und die Zahl der noch von früher vorhandenen Philister mit 50 000 anzunehmen, sollte schon ganz und gar erlaubt sein: Ein einziger Verband – unter vielen anderen – hat 19 000 „erfaßt“. Und sei’s auch eine Milchmädchenrechnung – daß wir (spätestens) 1971 so an die Viertelmillion Farbenträger in führenden Stellungen haben werden, ist keine tollkühne Prophezeiung. In führenden wohlgemerkt, denn es handelt sich doch um Akademiker, die Richterstühle, Staatsämter, Stätten der Heilkunde, hohe Verwaltungsposten, Lehrstühle beziehen werden. Ihr Zusammenschluß ist Macht. Wie werden sie diese Macht gebrauchen?

Lokal ist die Macht der Verbindungen bereits zu spüren – unpolitisch zumeist noch, aber schon als Ausdruck eines Selbstbewußtseins, mit dem der örtliche Bürger schon zu rechnen hat. Da hat eine Zeitung in einer kleinen, aber regen Universitätsstadt in ihrem Bericht das farbenstudentische Treiben etwas schlecht behandelt. Anruf beim Redakteur: „Hier spricht Dr. X.“ Jedermann kennt Dr. X., er sitzt im Stadtrat und in unzähligen Verwaltungsämtern, die Gegend lebt von der Industrie, die er hierher verpflanzt hat. „Ich mache Sie darauf aufmerksam läßt sich Dr. X. vernehmen, „daß ich im Namen von 300 führenden Bürgern spreche, wenn ich gegen Ihre Darstellungsweise Einspruch erhebe. Es könnte sich für Ihre Zeitung nachteilig auswirken, wenn...“

Am anderen Ende der Bundesrepublik erzählt ein Kollege – ebenfalls von einem Lokalblatt – die amüsante, aber wie mir scheint, auch tieftraurige Episode vom Protestbesuch aller drei Chargierten einer Verbindung in seinem verräucherten Redaktionsstübchen. „Die hatten Stiftungsfest, die ganze Stadt nahm Kenntnis davon, die Alten Herren kamen aus allen Windrichtungen, großer Festzug – und an der Spitze reiten die Chargierten in vollem Wichs, auf feurigen Rappen. Nun habe ich natürlich den ganzen Sums, Pardon, brav und artig gebracht, wie es sich gehört, hätte ja auch niemand im Städtchen verstanden, wenn ich es nicht getan hätte, war das Ereignis der Woche. Nur fiel mir das Wort ‚Chargierte’ allmählich auf die Nerven. Im Bericht kam es vierzehnmal vor. Chargierte hin, Chargierte her, habe ich mir gedacht, und an einer Stelle habe ich dann die Chargierten herausgestrichen und statt dessen gesagt, ‚Reiter‘ seien dem Festzug vorausgezogen. Und was meinen Sie, was passiert ist? Drei junge Herren betreten steif mein Lokal, lehnen es ab, Platz zu nehmen, und Sie wissen, was das bedeutet. Der Bericht sei ‚tendenziös‘ gewesen, sagen sie. Um Himmels willen, warum denn?, frage ich, ‚Sie haben von Reitern gesprochen‘, erwidert der Wortführer, ‚reiten kann jeder. Das aber waren wir, die Chargierten zu Pferde.‘ Wissen Sie was? Ich war froh, als die wieder draußen waren.“