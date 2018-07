Im Grundgesetz ist in Artikel 29 vorgesehen, daß entsprechend den deutschen Wünschen eine Neugliederung des Bundesgebietes stattfinden soll. Trotz der Revision des Besatzungsstatuts ist dieser Artikel von den Besatzungsmächten noch suspendiert. Es ist aber höchst wichtig, daß diese Neugliederung mit dem Ziel, gesunde, starke Länder zu schaffen, möglichst bald in Angriff genommen wird. Es könnte sonst eines Tages geschehen, daß auch das, was gut und richtig ist am Föderalismus, nicht gerettet werden kann, dann nämlich, wenn die Sehnsucht nach einer sinnvollen Ordnung umschlägt in das Begehren nach einem starken Mann, der endlich „dem ganzen Unsinn“ ein Ende macht.

Marion Gräfin Dönhoff