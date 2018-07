Der mit öffentlichen Mitteln geförderte Wohnungsbau gehört zu den Paradepferden der in der Bundesrepublik betriebenen sozial manipulierten Marktwirtschaft. Von den mehr als 5lh Millionen Wohnungen, die seit 1949 gebaut wurden, sind mehr als 3 Millionen sogenannte "Sozialwohnungen" — Sozialwohnungen deswegen so genannt, weil sie zu Mieten vergeben werden, die weit unter den Gestehungskosten einer Wohnung liegen. Die Bundesrepublik steht mit dieser Leistung in Europa an der Spitze, in der Welt mit an erster Stelle. Dahinter verbirgt sich eiiie gewaltige nationale Kraftanstrengung, die sich nur ungefähr in Zahlen greifen läßt.

Wohnungsbauminister Lücke bezifferte den (bisherigen) Finanzierungsaufwand der öffentlichen Hand (Bund, Länder, Gemeinden, Lastenausgleichsfonds) für den sozialen Wohnungsbau — im wesent, liehen Darlehen und Zinsbeihilfen für auf dem Kapitalmarkt aufgenommene nachrangige Hypotheken — mit 32 Mrd. DM. Das ist aber nicht alles. Um sich, ein Bild davon zu machen, was der soziale Wohnungsbau den Steuerzahler und damit die, Allgemeinheit wirklich gekostet hat und weiter Jahr für Jahr kosten wird, müssen die Zinsverluste hinzugerechnet werden, die dem Bund, den Ländern, den Gemeinden und dem Lastenausgleichsfonds dadurch entstehen, daß die in den Wohnungsbau fließenden öffentlichen oder halböffentlichen Gelder nur mit einem Anerkennungsbetrag verzinst werden, in der Regel mit einem Prozent. Ferner muß berücksichtigt werden, daß der soziale Wohnungsbau ins Gewicht fallende Steuerbegünstigungen genießt, denen auf der Gegenseite Steuerverluste gegenüberstehen. Die Höhe beider Posten, die den von Minister Lücke genannten 32 Mrd. DM hinzuzurechnen sind, läßt sich nur schätzen. Mit 40 bis 45 Mrd. DM (zum Teil nach 30 und mehr Jahren rückzahlbar, soweit es sich um Darlehen handelt, zum Teil endgültig verloren, soweit es sich um Zinsverzichte, Zinszuschüsse und Steuerverluste handelt) dürfte aber der bisherige Anteil des Staates am sozialen Wohnungsbau sicher nicht zu hoch angesetzt sein.

Doch mit zehn- und elfstelligen Zahlen ist im Zeitalter der Rekorde und Mammuthaushalte niemand mehr sonderlich zu beeindrucken. Es läßt sich noch eine andere Rechnung aufmachen, und sie ist wohl auch konkreter und interessanter. Es ist nicht ganz leicht zu sagen, wie hoch heute die kostengerechte Miete einer Wohnung sein müßte, die ohne öffentliche Hilfe zu den üblichen Bedingungen des Kapitalmarktes erstellt worden ist. Wohnung ist nicht gleich Wohnung; die Wohnungsbaukosten variieren erheblich nach Qualität und Ausstattung, und es ist ein Unterschied, ob ein Haus auf dem flachen Land, in einer Kleinstadt oder in einer Großstadt, in einem sogenannten Ballungszentrum, erbaut worden ist. Dennoch ist die Behauptung zu riskieren, daß sich heute, bei Vollbeleihung aus Mitteln des Kapitalmarktes, die reine Kostenmiete im Bundesdurchschnitt auf etwa 4 DM für den Quadratmeter stellt. Demgegenüber beträgt die durch Einschuß öffentlicher Mittel manipulierte Neübaumiete des sozialen Wohnungsbaues z. Z im Mittelwert 1 45 DM je Quadratmeter für die unteren Einkommensgruppen und 1 90 DM für die übrigen Berechtigten (siehe Tabelle). Das sind 36 bzw. 48 vH der realen Kostenmiete.

In barer Münze gerechnet sind das schon erhebliche Beträge, mit denen Monat für Monat und Jahr für Jahr den Inhabern von Sozialwohnungen unter die Arme gegriffen wird. Für eine Wohnung von 60 qm z B — die "Standardwohnung" für ein Ehepaar mit einem Kind — müßte, wenn die mit dem Bau und der Unterhaltung dieser "Wohnung verbundenen echten Kosten gedeckt werden sollen, eine Monatsmiete von etwa 240 DM erhoben werden. Im sozialen Wohnungsbau stellt sich die Miete für diese Wohnung (im Bundesdurchschnitt) auf 114 DM bzw. 87 DM (für einkommensschwache Familien). Im groben Mittel wird also jede Sozialwohnung mit monatlich 140 DM bezuschußt. Auf das Jahr gerechnet sind das runde 1700 bare Deutsche Mark. Nach dieser Rechnung beläuft sich der jährliche Gesamtaufwand der Allgemeinheit für den sozialen Wohnungsbau — bei einem Bestand von z. Z mehr als 3 Mill. Sozialwohnungen — auf gute 5 Mrd. D Mark.

Diese Zahlen variieren selbstverständlich, und wie gesagt, von Fall zu Fall erheblich nach oben und unten. Aber es ist sicher sehr nützlich, eine solche auch nur überschlägige Rechnung einmal anzustellen. Denn bisweilen hat man den Eindruck, daß die Inhaber von Sozialwohnungen sich nicht mehr so recht klar darüber sind, was das in barem Geld für sie bedeutet und was das die Gemeinschaft kostet. Der soziale Wohnungsbau ist eine jährlich in die Milliarden gellende massive Umverteilung des Volkseinkommens, und dagegen wäre auch nichts einzuwenden, wenn der damit verbundene Aufwand in einem wenigstens einigermaßen gesunden Verhältnis zu dem Erfolg stünde, der dieser Aktion beschieden ist. Und das ist leider nicht der Fall.

Es gibt Leute, die die Wirklichkeit des mit öffentlichen Mitteln geförderten Wohnungsbaus wie ihre Westentasche kennen und die schlicht und einfach behaupten, daß der soziale Wohnungsbau die unsozialste Einrichtung sei, die sich überhaupt denken ließe. Das ist ein hartes Wort; es ist sicher auch nicht so gemeint, wie es gtsagt wird. Aber wer etwas tiefer in das Paragraphendickicht der Wohnungsbaugesetzgebung eindringt — und das ist ein hartes Stück Arbeit —, der stößt doch sehr bald auf Erscheinungen, die stutzig machen.

Es ist, vom Einkommen her gesehen, eine sehr heterogene Gesellschaft, die 1 sich in den, Wohnsiedlungen und Häuserblocks des sozialen Wohnungsbaus zusammenfindet "Berechtigt" im Sinne des Gesetzes sind, nach den jetzt geltenden Bestimmungen, an sich nur Einzelpersonen und Familien, die über, ein "Eitikommen" von nicht mehr als 750 DM plus 100 DM für jeden Familienangehörigen verfügen — also über nicht mehr als 850 DM, wenn es sich um ein Ehepaar handelt, und nicht mehr als 950 DM bei einem Ehepaar mit einem Kind usw. Da aber für die Bemessung des Einkommens lediglich das Einkommen des Haushaltsvorstandes — also nicht das Familieneinkommen — maßgebend ist, verschiebt sich diese Grenze — von den vielen Ausnahmebestimmungen (Beamte usw ) ganz abgesehen — weit nach oben, praktisch sogar ad infinitum.