Von Thilo Koch

Über alte Konservendosen verschiedener Größe haben sie irgendein altes Fell gespannt, und mit virtuoser Geschicklichkeit trommeln die schwarzen Hände den uralten Rhythmus ihrer Rasse. Sie sitzen auf kleinen Schuhputzerkisten oder auf dem Trittbrett eines parkenden Wagens, und sie singen zum Trommelklang den schwermütigen Blues der südlichen Heimat ihrer Väter. Manchen Abend stand ich unter den Neugierigen an einer Straßenecke des Times-Square, dem Amüsierzentrum von New York, sah und hörte diesen Negerjungen zu – sechs, neun, zwölf Jahre alt –, wie sie mit größter Selbstverständlichkeit ihre primitive „show“ mitten hineinpflanzten in das funkelnde, lärmende Räderwerk einer perfekten Zivilisation. Und am Rande der großen Broadway-Theater nahmen sie so manchen Nickei ein für ihre mit unermüdlichem Temperament gebotene Sondervorstellung.

Das Erstaunliche: Niemand findet etwas dabei. Der Besitzer des parkenden Wagens nicht, der Polizist nicht, der winkenden Daumens und mit Pfiffen den Verkehr ankurbelt, alle die Nickelspender nicht und am wenigsten die jungen Musikanten aus Harlem selbst. Nirgends der besorgte Ernst eines Problems „Verwahrloste Jugend“ auf den Gesichtern. Diese boys halten es für richtig, ihr Talent zu probieren – allright giv’em a chance! Man bedauert nicht, verbietet nicht, ordnet nicht an. Man bleibt allenfalls stehen, lacht, wirft einen Nickel in die ausgelegte Mütze, geht weiter.

*

Miß Dorothy M. ist gerade dreizehn, und das heißt: Der „Beauty-Shop“ nimmt bereits einen festen Platz in ihrem Terminkalender ein. Von der Mutter wird sie manchmal ermahnt, kein zu helles Rot für die Lippen zu wählen, dafür sei sie zu blond. Das sieht Dorothy ein, denn ihr Zimmer ist tapeziert mit Photos von Hollywoodstars ausgeschnitten aus den üppigen Glanzpapiermagazinen ihres Landes, und die blonde Kim Novak bevorzugt in der Tat einen dunklen Ton. Dorothys tägliche Kleidung ist nicht elegant, nicht gediegen, nicht einmal sehr sorgfältig, wenn auch immer blitzsauber – Rock und Bluse, weiße Wollsöckchen und sehr einfache leichte, flache Ballettschuhe; sie wird das noch im College tragen, und sogar die jeans, die engen, wird sie nicht ablegen – bis sie verheiratet ist und im Kaufhaus am Stockwerk für „Misses“ vorbeifährt, um nun in der „Women-Abteilung“ das Passende zu suchen.

Miß ist man eben schon sehr früh und bis zur Heirat, dem erklärten und entschlossen erstrebten Ziel der jungen Amerikanerin. So kommen denn auch zum Schönheitssalon bald die ersten dates eines ordentlich geführten Termintagebuches, die ersten Rendezvous. Dorothy weiß, daß Jungen Wesen sind, die man erforschen muß, um zu lernen, wie man den doppelten Kampf um den Mann und mit dem Mann am geschicktesten führt. Dorothy ist bereit – wie sie es von älteren Mädchen lernt –, einiges Lehrgeld zu zahlen in den Jahren über dreizehn. Necking und petting, die Formel für das noch nicht völlig ernste Liebesspiel, ist ihr außerdem nicht unangenehm, und mit achtzehn ist sie bereit, ihre Partner allerlei Grenzen überschreiten zu lassen, bis auf die eine.

*