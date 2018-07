Als erste der Rheinstahl-Töchter veröffentlicht die Ruhrstahl AG (Hattingen) ihren Abschluß für 1960. Diesmal kann die Muttergesellschaft vollauf zufrieden sein mit dieser ihrer Eisentochter: Ruhrstahl hat ein glänzendes Geschäftsjahr hinter sich, und das schlägt sich diesmal auch in klingender Münze für den Rheinstahl-Konzern nieder. Der auf Grund des Organschaftsvertrages abgeführte Gewinn – der erstmals genau beziffert wird – beträgt 16,78 Mill. DM. Diese Ausschüttung, die etwa einer 30prozentigen Dividende entspricht, ist ein hübscher Lohn für die Mutter, die allerdings in den vergangenen Jahren, in denen Ruhrstahl von der Stahlflaute vergleichsweise stark betroffen war, erheblich weniger gesehen hat. Die restlichen freien Aktionäre – nach wie vor haben sie knapp 4 vH des Kapitals von 57,5 Mill. DM – erhalten die garantierte Rheinstahl-Dividende von 14 vH und fahren also auch nicht schlecht.

Ruhrstahl hat im vergangenen Geschäftsjahr auf der ganzen Linie an der ausgezeichneten Stahlkonjunktur teilgenommen. Die Kapazitäten konnten während des ganzen Berichtsjahres nahezu ausnahmslos voll ausgefahren werden, und die damit erzielten weit überdurchschnittlichen Produktionssteigerungengehen über die Rekordergebnisse von 1957 hinaus. Besonders prägnant verlief die Kurve der Roheisenerzeugung, die von 272 000 t auf 466 000 t (also um nicht weniger als 79 vH) gesteigert wurde. Die Rohstahlproduktion betrug 739 000 t nach i. V. 549 000 t; hier liegt die Zuwachsrate von knapp 35 vH ebenfalls über dem Revierdurchschnitt. Die Walzstahlerzeugung stieg im Berichtsjahr auf 450 000 (400 000) t. Darin enthalten ist vor allem ein erfreulicher Anstieg bei Grob- und Mittelblechen, die das Schwergewicht des Ruhrstahlangebotes bilden. Die 23prozentige Umsatzsteigerung, von 428 auf 528 Mill. DM, charakterisiert bereits die günstige Entwicklung des Marktes. Der Export ist darin mit 91 (67) Mill. DM enthalten. Noch günstiger erscheint die Situation des Unternehmens, wenn man die Entwicklung der Auftragseingänge ansieht. Die lagen während des ganzen Geschäftsjahres nicht unbeträchtlich über den Versandzahlen, so daß Ruhrstahl ins neue Geschäftsjahr (1961) mit einem auf 215,3 (130,6) Mill. DM angeschwollenen Auftragspolster hineingehen konnte.

Die Konsequenz, die Ruhrstahl aus der anhaltenden Vollbeschäftigung der Anlagen gezogen hat, ist eine starke Beschleunigung des Investitionstempos. Für den Gesamtkonzern hatte die Rheinstahl-Verwaltung im vergangenen Jahr erheblich höhere Investitionen angekündigt. Die Ruhrstahl-Tochter ist die erste, bei der dieser neue Boom offenbar wird. Mit rd. 58 (32) Mill. DM investierte Ruhrstahl im Berichtsjahre nicht nur weit mehr als das Doppelte gegenüber dem Vorjahr, sondern sogar mehr als das Grundkapital des Unternehmens beträgt. nmn