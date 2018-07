Nichts gegen die sonst vielgeschmähte Vereinheitlichung, wenn sie so angebracht ist wie in diesem Falle: Die örtlichen Fremdenverkehrsstellen im Bundesgebiet sollen künftig eine einheitliche und attraktive Kennzeichnung erhalten. Der Bund deutscher Verkehrsverbände stellte nun auf seiner Jahrestagung in Bonn ein neues Schild vor: 40 mal 50 Zentimeter groß, in Form eines schiefen Vierecks, auf leuchtend rotem Grund ein weißes „großes kleines i“ mit der Aufschrift „Tourist Information“.

Auch die Ausländer sollen erkennen, daß sie in einem Büro mit dieser Plakette Auskünfte über Hotels oder Sehenswürdigkeiten erhalten können, ohne daß geschäftliche Interessen im Spiele sind. Damit das Schild Zeichen einer edlen Marke werde, wird es vom Bund deutscher Verkehrsverbände nur an würdige Auskunftsstellen verliehen.

Was auf der Tagung noch auffiel: Mit der Hochkonjunktur auf dem Gebiet der Massenreisen (möglichst organisiert) scheint es doch allmählich zu Ende zu gehen. „Die Reisewelle wird von einer Ruhewelle abgelöst“, so drückte es der Präsident des Bundes deutscher Verkehrsverbände, Frankfurts Oberbürgermeister Bockelmann, aus. Immer mehr bevorzugen die erholungsbedürftigen Bundesbürger die stilleren Zeiten im Frühling und im Herbst. Dem sind allerdings Grenzen gesetzt, sehr zum Ärger der Verkehrsfachleute. Sie appellieren deshalb noch einmal an die Kultusminister der Länder, sich doch endlich eine Neuregelung der Ferienordnung einfallen zu lassen, und zwar so, daß auch der ganze Monat Juni und der ganze September in die Planung der Schulferien einbezogen werden, damit die Massierung in den beiden Hochsommermonaten Juli und August – die ja auch nicht immer die sonnigsten sind – aufhöre. G. H.