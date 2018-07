Mr. Fred McHugh, bis vor kurzem einer der Chefs in der Informationsabteilung des amerikanischen Verteidigungsministeriums ist mit den sprachlichen Leistungen des Militärs nicht zufrieden: „Der Pentagon ist voller Novizen im Gebrauch der englischen Sprache.“ Hugh berichtet, daß achzig Prozent aller wichtigen Dokumente unter unsäglichen Qualen handschriftlich verfaßt würden. Zu oft griffen die Autoren – Oberste und Generäle – nach hochklingenden Worten, deren Bedeutung sie nur halb verstünden, nur um damit ihre „hohe Stellung“ zu dokumentieren. Sein Vorschlag: die amerikanischen Schulen und Kadetten-Anstalten sollten viel mehr Wert auf Spracherziehung legen. „Vielleicht lernen diese Krieger dann auch einmal einen Satz ohne einen jener unanständigen Kraftausdrücke zu Ende zu sprechen, die in Wahrheit nur ihre Wortarmut bemänteln sollen.“

*

Die Engländer haben jetzt, wie Minister Butler auf eine Unterhausanfrage bekanntgab, offiziell einen Archivar und einen Historiker damit beauftragt, die Geschichte ihrer Atomentwicklung zu schreiben. Auch die Amerikaner hatten vorübergehend einen ähnlichen Posten geschaffen, der von der Witwe des berühmten italienischen Atomforschers Enrico Fermi bekleidet wurde. Jetzt ist dieser Posten aber wieder verwaist. Wertvolle Dokumente zur Geschichte einer der wichtigsten Entwicklungen unseres Jahrhunderts liegen entweder verschlossen in militärischen Safes (obwohl ihre Bekanntgabe wohl heute niemandem mehr technische oder wissenschaftliche Geheimnisse verraten würde) oder befinden sich im Privatbesitz der Wissenschaftler. „Was geschieht wohl mit diesen Briefen, Entwürfen und Arbeiten, wenn ich sterbe?“ fragte mich einmal ein Mann, der einen führenden Anteil an der Kernforschung genommen hatte. „Werden meine Nachkommen diese Papiere für wichtig genug halten, um sie aufzuheben?“ Vorschlag: Wie wäre es, wenn die Bibliothek einer technischen Hochschule diese Dokumente der sich in rasendem Tempo weiterentwickelnden Geschichte unserer wissenschaftlichen und technischen Bemühungen sammeln würde? Ich bin überzeugt davon, daß viele führende Forscher ihre Aufzeichnungen einem solchen „Wissenschaftlich-technischen Zentralarchiv“ noch bei Lebzeiten überschreiben würden.

*

Die Gründe dafür, daß Präsident Kennedy Amerikas Bemühungen, einen Mann auf dem Mond zu landen, so außerordentlich beschleunigen will, sind nicht nur in der Politik zu suchen. Bekanntlich würde die größte Gefahr für einen Mondfahrer in dem Ausbruch plötzlicher „Sonnenstürme“ liegen, die tödliche kosmische Strahlen aussenden. Nun ist nach den Berechnungen der Geophysiker das Jahr 1964–65 ein „Jahr der ruhigen Sonne“ – und zwar das einzige für lange Zeiten! Die Chancen, einen Mann lebend und ohne Strahlenschädigungen zum Mond zu bringen, sind dabei in dieser Periode besonders groß. Ob es die Russen oder Amerikaner bis dahin schaffen? Die Internationale Akademie für Astronautik hat durch ihren amerikanischen Vorsitzenden Professor Malina im Hinblick auf diese Situation vorgeschlagen, durch rückhaltlose internationale Zusammenarbeit eine Beschleunigung zu erreichen.