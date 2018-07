Inhalt Seite 1 — Im Gleichschritt – wohin? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Bundeswehr gibt zu, daß es keine deutsche Infanterie mehr gibt. Es gibt nur noch Panzergrenadiere – und sie unterscheiden sich nur nach der Art der Vehikel, die sie benutzen. Es wird nur noch gefahren: in Panzern, Schützenpanzern, deutschen Jeeps und Lkws. Der deutsche Marschierer also – das Urbild allen Schreckens für die Nachbarn, mit denen wir so oft in Fehde lebten – ist tot. Vorbei die Vision von den staubbedeckten Regimentern, die singend, schwitzend, kämpfend gen Osten oder gen Westen zogen; vorbei die Erinnerung an die Knobelbecher, die über die Landstraßen Europas schlurrten, um dann dem Pflaster eroberter Städte ihren harten Siegerrhythmus aufzuzwingen; aus und vorbei der deutsche Landser, der in die Wochenschaukamera lacht – bevor ihn vielleicht schon kurze Zeit danach die Kugel trifft.

Eine Waffengattung, die den Ruhm des deutschen Soldaten – den in aller Welt gefürchteten Ruhm – begründete, ist unwiderruflich tot. Ins Gelände geht man nur noch, um zu üben oder Stellung zu beziehen. Die Grenadiere des Alten Fritz, die im Karree aufmarschierten oder in streng geschlossenen Reihen, die spitzen Bajonette ihren spitzen Hüten vorantragend, die historische Vorstellung von der schier unbesiegbaren deutschen Infanterie prägten, haben zum erstenmal keinen Nachwuchs mehr.

Da aber trommelt, pfeift, bläst und marschiert etwas über den Bildschirm, in einer von Jürgen Neven-Dumont mit großer Zähigkeit und bohrender Gründlichkeit gestalteten Fernsehsendung „Wem nützt das eigentlich?“ Fanfaren, Trommeln, Pfeifen, kurzhosige (meist sehr blonde) Jünglinge, zackig fester Schritt, Fahnen, Donnerwetter, da ist Bouillon in den Knochen... Wer sind denn die jungen Herren? Einmal die HJ; dann die FDJ; und dann die deutsche Ostjugend, die heute zu Vertriebenentreffen aufmarschiert, wie eh und je. Und Dumont fragt zu Recht: Muß das sein? Wem nützt das? Und wie viele erschreckt das wohl? Draußen vor allem?

Die Sendung will ich hier nicht besprechen: Wer sie gesehen hat, weiß Bescheid; es wäre sinnlos, niederzuschreiben, was Jürgen Neven-Dumont viel anschaulicher gezeigt hat, er, der sich bis ins Mark dieser deutschen Markigkeit durchgebohrt hat.

Die Frage, die sich uns aufdrängt, ist viel einfacher: Wozu marschiert man eigentlich? Man marschiert doch innerster Linie, um etwas zu beweisen. Daß man „da ist“, wie es so schön heißt, daß man eine Macht darstellt, daß man etwas erreichen will. Dazu dann die Fanfaren, Trommeln und Pfeifen, die Fahnen und die Uniformen – vom Reichsbanner, Stahlhelm und SA über HJ und SS bis... ja, leider, auch bis zu den Jungen der Ostvertriebenen, die heute auf Kundgebungen aufmarschieren – wie vor kurzem noch beim Sudetendeutschen Tag in Köln –, die Jungen, die zugleich in rheinische, niedersächsische, bayerische Schulen gehen und vermutlich rheinische, niedersächsische, bayerische Mädchen heiraten, rheinische, niedersächsische, bayerische Haushalte gründen werden.

Doch sie marschieren. Um was zu beweisen? Daß man den Anspruch „auf die alte Heimat“ habe. Wissen sie, daß sie den Ulbricht-Propagandisten und all den anderen vom NS-Alptraum noch immer Besessenen hinter dem Eisernen Vorhang willkommenen Grund geben, vom deutschen „Revanchismus und Militarismus“ zu schwätzen? Was, wenn sie in einfachen Zivilanzügen kämen, um der Heimat ihrer Väter schlicht jene Treue zu bekunden, die ihnen niemand absprechen will?

„Militarismus“ – da fiel das Lieblingswort unseres deutschen Ostblock-Satelliten ja schon! Denn der zweite Grund, warum man marschiert, ist doch der, irgendwohin zu marschieren.