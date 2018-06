Der Bundeskanzler steht nicht im Ruf, zu den militärischen Fachleuten zu gehören. Sein eigener Fraktionskollege, Dr. Dresbach, sagte es mit verzeihender Offenheit: „Der Mann hat doch gar nicht gedient, woher soll er es denn haben!“ Trotzdem hat sich Bundeskanzler Adenauer in manchen seiner letzten Reden – so vor der Jungen Union in Nürnberg, in Hamburg und jüngst wieder vor den Präsides der katholischen Arbeiterbewegung in Düsseldorf – in sehr dezidierter Form über die Bewaffnung, der Bundeswehr geäußert.