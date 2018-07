In ihrem Bericht für 1960 weist die Sparkasse der Hauptstadt Hannover eine Umsatzsteigerung um rd. 12 vH (auf 7,1 Mrd.) aus; Die Bilanzsumme ist um 13,4 vH auf fast eine Milliarde angewachsen, und noch stärker der Einlagenbestand: nämlich um 17,2 vH auf 666 Mill. DM. Dabei ist der Anteil der Spargelder am gesamten Einlagenzugang hinter dem 1959 erreichten Prozentsatz zurückgeblieben. Das wird im Bericht auf verschiedene Ursachen zurückgeführt: so auf das Auslaufen der steuerbegünstigten Sparverträge, das Erreichen bestimmter Sparziele (Grundstücks- und Kraftfahrzeugkäufe) sowie generell auf wachsende Ausgabenneigung bei höherem Lebensstandard. Zur Zinsfrage heißt es, daß der Zinsertrag für den Sparer „immer mehr an Bedeutung gewinne“; die Bindung der Zinssätze für Soareinlagen an den Diskont sei abzulehnen, weil diese, nach ihrer Verwendung, „eindeutig als Kapital und nicht als Geld“ (also: Geldmarktmittel) anzusprechen seien.

Der Bestand an Spareinlagen ist bis Ende 1960 um 15,3 vH auf 490 Mill. gewachsen; das entspricht 851 DM je Kopf der Bevölkerung, gegen 607 DM im Bundesdurchschnitt. Die Zahl der Sparkonten erhöhte sich um 26 411 (i. V. 24 389) auf rd. 350 000. Im Durchschnitt entfiel auf das Sparbuch ein Guthaben von 1380 DM, gegen rd. 1160 DM im Bundesdurchschnitt. Das prämienbegünstigte Sparen hat sich (mit rd. 20 000 Sparverträgen) schon bisher stärker entwickelt, als seinerzeit das steuerbegünstigte Sparen in den „günstigen Jahren“ (1956 bis 1958).

Im kurz- und mittelfristigen Geschäft haben sich die Ausleihungen um rd. 20 vH auf etwa 55 Mill. DM erhöht Das Hypothekengeschäft wuchs um 56 auf 238 Mill.; langfristige Ausleihungen an Kommunen stellt sich auf 67 (62) Mill., und sonstige langfristige Darlehen auf 85,3 (66,6) Mill. DM.

Trotz verringerter Zinsspanne und gestiegener Personalkosten konnte das Institut ein befriedigendes Ergebnis erzielen, im wesentlichen dank der Vereinnahmung eines Kursgewinns von rd. 2 Mill. DM aus der Wertpapieranlage. Nach Abschreibungen und Zuweisung von vornweg 1,5 Mill. DM an die Sicherheitsrücklage verbleiben rd. 6 Mill. DM als Reingewinn; davon gehen 5,3 Mill. an die (nun mit 33,8 Mill. dotierte) Sicherheitsrücklage, und der Restbetrag wird für gemeinnützige Zwecke zur Verfügung gestellt. M. P.