Warum sie in Büros und Fabriken arbeiten – Eine Untersuchung des DGB, die nachdenklich stimmt

Köln

Ich arbeite, um meiner Familie den Lebensstandard zu schaffen, den ich für ein menschenwürdiges Leben notwendig halte." Solche und ähnliche Sätze standen am Ende der Fragebogen, die die "Hauptabteilung Frauen im Bundesvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes" von organisierten, berufstätigen Frauen ausgefüllt zurück bekam. 4955 dieser Fragebogen lagen in der Düsseldorfer Stromstraße schließlich zur Auswertung vor. Siebzig Fragen sollten die berufliche Situation der arbeitenden Frauen, ihre wirtschaftliche Lage, ihre Belastung und ihre Familienverhältnisse klären.

"Die... Ergebnisse bestätigen, daß die Frauenarbeit nichts Vorübergehendes im Leben der Frauen ist", schreibt DGB-Vorstandsmitglied Maria Weber im Vorwort einer Broschüre über diese Befragung. "Der Lebenslauf von Millionen Frauen wird vielmehr entscheidend durch den Beruf und die Erfahrungen am Arbeitsplatz beeinflußt."

"Besonders aufschlußreich sind die Angiben über die Motive der Erwerbsarbeit. Am Ablauf eines langen Arbeitstages, der mit den häuslichen Pflichten beginnt und oft spät in der Nacht endet, wird deutlich, in welchem Maß Frauen und Mütter auf die Erfüllung eigener Wünsche und freie Zeit verzichten. Eine solche Betrachtung wird die Leistung der Frauen und Mütter für die wirtschaftliche Sicherung und das Vorwärtskommen ihrer Familien richtig einschätzen und läßt unzutreffende, kränkende Verallgemeinerungen, daß Frauen nur wegen des Luxus arbeiten, nicht aufkommen."

In Zahlen ausgedrückt sieht das so aus:

11,3 vH der Haushaltungen, deren Frauen erwerbstätig sind, haben ein Monatseinkommen von unter 300 DM.