Die Wirtschaftsstruktur wird nicht durch Produktionsformen, sondern durch Ideen geprägt

Von Roland Nitsche

Die Durchleuchtung kultureller Teilwertordnungen auf der Suche nach einem epochalen Universalstil und nach den Kräften jenseits der Wirtschaft hat mit erstem und genialem Wurf Max Weber durch seine fundamentale Untersuchung über die Beziehungen zwischen Protestantismus und Kapitalismus begonnen. Die Wirkungen der Religion in die Wirtschaft hinein ist freilich so schwer erforschbar, daß sich weitaus die meisten Wirtschaftsspezialisten von diesen Problemen abschrecken ließen. Max Webers Versuch, diesen Zusammenhängen nachzugehen, ist deshalb in der Wissenschaft kein allzu großes Echo beschieden gewesen, und seine Arbeit fand sozusagen keine Fortsetzung.

Einen genialen Wurf: als solchen anerkennt man Webers Werk, das – wie fast jede große historische Zusammenschau – in Einzelfragen seine Widerlegung erfuhr, aber im Grundsätzlichen doch weiterwirkte. So stark, daß ein Bedürfnis nach wirtschaftsgeschichtlicher Stilforschung bis heute lebendig blieb. Prof. Alfred Müller-Armacks Werk „Religion und Wirtschaft“ setzt abermals der Fortschrittsidee in der Kulturstilidee ihre Antithese und vertritt die Behauptung, daß der Gang der Wirtschaftsgeschichte von den Prinzipien der Stileinheit und des Stilwandels diktiert wird. Sie scheinen Müller-Armack – obschon sie strukturell weit weniger einfache Denkformen sind als das Modell des Fortschritts – zur geistigen Bewältigung des „Erscheinungschaos“ weitaus dienlicher. Man kann dieses Buch, das in den Glaubensformen die eigentlichen Prägekräfte der Wirtschaftsstrukturen erkennt, durchaus als Weiterführung der Ideen Webers ins Prinzipielle und Welthistorische verstehen.

Nicht unerwähnt soll freilich bleiben, daß dieses neu erwachende Bedürfnis der Wirtschaftsgeschichte nach Stilforschung auch als ein Stilelement unserer Zeit zu verstehen ist: als der Wunsch nach Rückbesinnung von den Teilen zur Ganzheit. Es ist bemerkenswert, wie dieses neue Ganzheitsdenken in den letzten Jahrzehnten um sich griff: In der Staatslehre ( Othmar Spann, 1878–1950), in der Soziologie (Max Weber, 1864–1920), der Kunstgeschichte ( Hans Sedlmayr, * 1896), der Biologie (Adolf Portmann, * 1897) und in den Naturwissenschaften (Bernhard Bavink, 1879–1947).

Ein Nachfolger Webers

Alfred Müller-Armacks voluminöses Buch, das seine religions- und kultursoziologischen Arbeiten, die zwischen 1930 und 1952 entstanden, vereint, trägt den Untertitel „Geistesgeschichtliche Hintergründe unserer europäischen Lebensform“. Dies ist ein Bekenntnis und ein Programm. Ein Bekenntnis zu der Wirtschaft als schöpferischer Leistung und ein Programm, das deren geistige Triebkräfte aufzuspüren unternimmt. Im Vorwort heißt es: „Europa ist nicht nur eine Tradition, die uns gegenwärtig ist, nicht nur ein Besitz an Kulturformen, sondern zugleich ein Erkenntnisproblem.“ Und: „Ich glaube, daß es wichtig ist, in einer Zeit, in der die Spezialisierung der Lebensformen und der Lebensfunktionen geradezu als Schicksal erscheint, sich der Kräfte zu vergewissern, die die Einheit unseres Geistes verbürgen. In der Befassung mit der europäischen Geschichte werden wir zutiefst der Tatsache inne, daß Europa durch seine Einheit existiert und daß es eine kardinale Frage ist, wie weit wir trotz unserer spezialisierten Lebensformen doch noch eine Einheit verwirklichen können.“