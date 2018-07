Freitag, 2. Juni, 21.15 Uhr:

Was die Leute jeder Zeitung zubilligen, auch vom Hörfunk hinnehmen, die persönliche Stellungnahme von einzelnen Kommentatoren zu allgemeinen Problemen, das erregt, wird es einmal weiter pointiert gewagt, Proteste von allen Seiten: von Betroffenen am Bildschirm, die „unsachlich“ nennen, was wehtut, und von den Aufsichtsorganen, die nach einem Interessentenproporz zusammengesetzt sind und mit ihren Argusaugen den kritischen Elan lähmen.

Als weißer Rabe wirkt unter solchen Umständen der Frankfurter Fernsehreporter Jürgen Neven-du Mont. Seiner kritischen Initiative, das Wissen unserer Schüler über das Dritte Reich dokumentierend zu erkunden, waren so verblüffende Erfolge beschieden, daß Neven-du Mont über genug Autorität verfügt, um gegen den Stachel zu locken.

Sein jüngster „Bericht“ behandelte „gefährliche Spielereien mit Uniformen und Emblemen“. Eine Bildmontage stellte zu aufreizender Musik zunächst marschierende Kolonnen junger Uniformierter zusammen, zwischen denen die Betrachter am Bildschirm keinen Unterschied bemerken konnten. Dennoch handelt es sich um Hitler-Jugend, um sowjetzonale FDJ und westdeutsche Jugendgruppen, die ebenfalls uniformiert marschieren, trommeln und Fanfaren blasen. Zu Recht konfrontierte Neven-du Mont seine Zuschauer mit dem Blick von Ausländern, die nur allzu leicht, wenn sie gleiche Kappen sehen, auf dieselben Köpfe und denselben Geist schließen. So ist das Urteil von einer angeblichen Renazifizierung draußen schnell gefällt.

„Wem nützt das eigentlich?“ – diese Frage wurde, wie an die Führer der uniformierten Landsmannschaftsjugend aus den deutschen Ostgebieten auch an den Bundesführer des neuen „Stahlhelm“ gerichtet. Vors Mikrophon holten Berliner Reporter Angehörige der ehemaligen Waffen-SS mitten auf einem ihrer HIAG-Treffen. Hier stieß Neven-du Monts Kommentar zu eindeutiger Kritik an den zuvor gehörten Behauptungen vor. Ähnliches mochte Bundesminister Seebohm befürchtet haben, als er sich vom Fernsehen nach den Uniformen der Vertriebenen-Jugend nicht fragen ließ.

Dank der behutsam abwägenden Formulierung Neven-du Monts ist solche Kritik im Deutschen Fernsehen ab und zu möglich. Es sollte dem Mut zur eigenen Meinung jedoch mehr Raum gewähren.

J. J.