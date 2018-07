Die Olympia-Werke AG, Wilhelmshaven, deren Aktienkapital von 45 Mill. DM sich voll im Besitz der AEG befindet, konnte im Geschäftsjahr 1960 eine erneute Umsatzsteigerung um 6 vH auf 196 Mill. DM buchen. Der stückmäßige Umsatzzuwachs betrug sogar 6,3 vH. Damit hat diese AEG-Tochter, die zu den „großen Sechs“ in der Weltproduktion von Schreibmaschinen gehört, darüber hinaus aber auch bei Addier- und Rechenmaschinen eine gute Position innehat, fast 200 Mill. Umsatz erreicht. Auf Grund der Umsatzsteigerung im ersten Quartal 1961 ist anzunehmen, daß Olympia diese Marke im neuen Jahr überschreiten wird.

Das gute Ergebnis das letzten Jahres spiegelt sich darüber hinaus in dem von 117,9 auf 127,7 Mill. DM gewachsenen Rohertrag, in den von 7,8 auf 8,9 Mill. DM gestiegenen Steueraufwendungen und nicht zuletzt in dem mit 6,3 um 0,9 Mill. DM höheren Reingewinn, aus dem eine von 12 auf 14 vH erhöhte Dividende an die Alleinaktionärin gezahlt wird. Die Differenz zwischen wertmäßiger und stückmäßiger Umsatzsteigerung erhellt, daß dieses günstige Ergebnis trotz des auf allen Märkten schärfer gewordenen Konkurrenzkampfes erzielt werden konnte.

Wie Direktor Wilhelm Brök auf einer Pressebesprechung mitteilte, ist der Exportumsatz stärker gestiegen; die Exportquote beträgt jetzt 59 vH gegenüber 54 vH im Vorjahr. Auf Grund der D-Mark-Aufwertung wird hier allerdings mit Mindererlösen zu rechnen sein; die Schätzungen liegen bei etwa 3 vH. Inwieweit im Inland (durch die mögliche Verbilligung beim Import) Einbußen hinzunehmen sein werden, läßt sich noch nicht übersehen.

An der Produktion von Büroschreibmaschinen, Klein- und Flachschreibmaschinen, Addier- und Rechenmaschinen, die im letzten Jahr für das Bundesgebiet mit 430 Mill. DM (1959: 372 Mill. DM) beziffert wird – der Gesamtproduktionswert der westdeutschen Büromaschinenindustrie einschließlich Berlin erhöhte sich von 824 auf 967 Mill. DM – haben die Olympia-Werke nach ihrem Umsatzausweis einen Anteil von 46 vH. Die inzwischen erfolgte Ausweitung des Fabrikationsprogramms wird sich dabei erst im laufenden Geschäftsjahr auswirken können.

Die weitere Entwicklung wird im Zusammenhang mit der guten Konjunktur, daneben aber auch im Hinblick auf die fortschreitende Industrialisierung positiv beurteilt, wenngleich der Wettbewerb sich permanent verschärft und der für den eigenen Exportumsatz begrüßte beschleunigte Zollabbau innerhalb der EWG vielfach seitens der EWG-Partner durch Anhebung der Umsatzausgleichssteuer oder anderer Abgaben illusorisch gemacht wird. Auf Grund des Wettbewerbsdrucks, der erschwerten Konkurrenzfähigkeit durch die D-Mark-Aufwertung, aber auch auf Grund der angespannten Lage auf dem Arbeitsmarkt wird eine weitere Rationalisierung notwendig. Während Olympia im letzten Jahr Investitionen von 19,4 (i. V. 12,0) Mill. DM vornahm, dürften im neuen Jahr rund 33 Mill. DM investiert werden, wovon 28 Mill. DM für die Anlagen und 5 Mill. DM für einige Posten des Umlaufvermögens.

Die Bilanzstruktur hat sich bei einer mit 175,9 (174,6) Mill. DM nur wenig veränderten Bilanzsumme weiter verbessert. Die langfristigen Fremdmittel wuchsen von 48,8 auf 53,6 Mill. DM, die kurzfristigen sind von 75,7 auf 72,3 Mill. abgebaut worden. Die eigenen Mittel und das langfristige Fremdkapital überdecken das Anlagevermögen von 86,0 (38,9) Mill. DM, das 49 vH der Bilanzsumme ausmacht, um mehr als 10 vH.–Den jungen europäischen Vertriebsgesellschaften, die sich durchweg gut eingeführt haben, wurden zur Kapitalerhöhung 4,7 Mill. DM zugeführt. Die Abschreibungen auf Anlagen ermäßigten sich leicht um 19,3 auf 17,3 Mill. DM. Im ersten Quartal des neuen Jahres wurde ein Umsatzzuwachs von mehr als 10 vH erreicht. Sml.