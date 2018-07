Die erheblich härter gewordene Wettbewerbssituation auf dem Nähmaschinenmarkt hat die G. M. Pfaff A. G. (Kaiserslautern) vor einem Jahr veranlaßt, die vordem nur für den Eigenbedarf betriebene Fertigung von Werkzeugmaschinen wie auch den Bau von Förderanlagen, der bisher nur für die nähende Industrie eingesetzt war, für einen breiteren Kundenkreis auszubauen, um sich so eine erweiterte Produktionsgrundlage zu schaffen. Als nächsten Schritt im Ausbau des Investitionsgütergeschäfts wird Pfaff nun mit der 84prozentigen Tochtergesellschaft Gritzner-Kayser AG. (Karlsruhe) zum 1. Juli einen Pachtvertrag schließen, durch den die Verwaltung gestrafft und die bisherige Zweigleisigkeit in der Produktion beseitigt werden soll. Nach Abschluß des Vertrags – eine Fusion wäre, nach Wegfall der Umwandlungsvergünstigungen, zu teuer – werden die Betriebsanlagen von Gritzner-Kayser als Pfaff-Werk Karlsruhe-Durlach weitergeführt, und es werden, dort nur noch Haushaltsnähmaschinen hergestellt, während alles Übrige (Industrienähmaschinen, Werkzeugmaschinen und Förderanlagen) in Kaiserslautern konzentriert wird. Die Gritzner-Kayser AG bleibt dann noch als Grundstücksverwaltungsgesellschaft, als Vertriebsgesellschaft für die Marken Gritzner und Kayser und als Großhandelsgesellschaft für den Verkauf des österreichischen KTM-Motorrollers bestehen.

Um zu vermeiden, daß sich die noch freien Aktionäre von Gritzner-Kayser durch diese Neuordnung „überfahren“ fühlen könnten, schlägt ihnen Pfaff einen kostenfreien Umtausch ihrer Aktien in Pfaff-Aktien im Verhältnis 3:2 vor. Für die dann noch verbleibenden freien Aktionäre erweitert Pfaff die bisher auf 5 vH beschränkte Dividendengarantie aus zwei Drittel der Pfaff-Dividende, jedoch mindestens 5 vH.

Neben der Erweiterung der Produktionsbasis hat sich Pfaff im vergangenen Jahr vor allem dem Ausbau und der Pflege seiner Marktposition als Nähmaschinenfabrik gewidmet, da die Gesellschaft der Ansicht ist, daß der Bedarf an Qualitätsmaschinen noch wächst, daß aber dem Druck der Niedrigpreisländer nur Firmen mit hohen Produktionsziffern und mit guter Verkaufsdichte widerstehen können. Pfaff ist nunmehr in fast allen europäischen Ländern mit eigenen Verkaufsgesellschaften vertreten.

Die Früchte dieser mit erheblichen Investitionen verbundenen Bemühungen – Konzernforderungen stiegen von 6 auf 18,3 Mill. DM – zeigten sich 1960 in einer Zunahme des Umsatzes um 9 vH auf 135 Mill. DM, mit einem Exportanteil von 50 vH. Besonders lebhaft war der Absatz von Industrienähmaschinen, für die, wegen des wachsenden Auftragsbestands, Lieferfristen von 4 bis 14 Monate bestehen. In diesem Jahr wird der Zuwachs an Kapazitäten, wie man hofft, zu einer Normalisierung der Lieferfristen verhelfen. Den Aktionären kommt der Geschäftserfolg in einer von 10 auf 12 vH erhöhten Dividende zugute.

Als Neuerung führt Pfaff in diesem Jahr Belegschaftsaktien mit einer interessanten Variante ein. Es wird eine Pfaff-Aktie zu 150 vH mit voller Dividendenberechtigung für 1961 angeboten. Wer dieses Angebot nicht annehmen kann oder will, erhält stattdessen eine Barvergütung von 80 DM, da die Gesellschaft durch das Aktienangebot niemand zum Erwerb zwingen will, der das finanziell nicht kann, den Verzichtenden aber gegenüber den übrigen Beschäftigten auch nicht benachteiligen will. – Zum hundertjährigen Jubiläum der G. M. Pfaff AG im Jahr 1962 haben die Mitglieder der Familie Pfaff beschlossen, für eine Georg Michael Pfaff-Gedächtnisstiftung zur Förderung der Volksbildung als Stiftungsvermögen nom. 1,5 Mill. DM Aktien aus ihrem Besitz zur Verfügung zu stellen. Die Erträge hieraus sollen jährlich, erstmals 1961, für den Stiftungszweck verwendet werden. C. D.