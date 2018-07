Die Deutsche Schiffahrtsbank AG. in Bremen, deren Grundkapital von 8 Mill. DM sich im wesentlichen in den Händen eines Bankenkonsortiums (darunter auch die drei Großbanken) befindet, segelte im Geschäftsjahr 1960 im Kielwasser der Schiffahrtsflaute. Eine größere Geschäftsausweitung war also nicht möglich. Dennoch konnte man wieder befriedigende Ergebnisse erzielen.

Bereits im Vorjahr wurde von der Verwaltung darauf hingewiesen, daß eine Nachfrage nach Schiffshypotheken im früheren Umfange nicht wieder zu erwarten sei. So hat es denn auch im Berichtsjahr an konjunkturellen Anregungen zur Anschaffung zusätzlicher Tonnage fast völlig gefehlt; es wurden lediglich einige Schiffsbau-Aufträge zur Modernisierung der Flotten erteilt. Im übrigen war die Wettbewerbslage für die Schiffahrtsbank dadurch erschwert, daß der Zinstrend für langfristiges Kapital noch aufwärts gerichtet war. Die Bilanzsumme erhöhte sich dementsprechend nur um gut ein Prozent, von 325,2 auf 328,8 Mill. DM.

Die neu abgeschlossenen Darlehen lagen mit 62 Mill. DM um rund 1,4 Mill. DM unter denen des Vorjahres. Die Darlehensrückflüsse von 43,4 Mill. DM wurden wieder ausgeliehen. Durch Auszahlung weiterer 8,4 Mill. DM wurde der Schiffshypothekenbestand nur noch leicht auf rund 318 (310) Mill. DM erhöht. Dieser in zwölf Jahren – solange besteht das Institut – aufgebaute Bestand hat trotz der ungünstigen Konjunkturlage der Schiffahrt wieder seine Festigkeit bewiesen; die geringen Tilgungsrückstände sind weiter vermindert worden.

Der Umlauf an Schiffspfandbriefen nahm um 3,03 auf 156,7 Mill. DM zu, nachdem im Vorjahr noch ein Zuwachs um 28,8 Mill. DM verzeichnet werden konnte. Als Erstverkäufe wurden Schiffspfandbriefe in Höhe von 32,3 (59,0) Mill. DM placiert. Mit einer neuen Emission von Inhaber-Schiffspfandbriefen ist die Bank im Berichtsjahr nicht an den Markt getreten. Sie refinanzierte sich, neben einer erneuten Ausleihung von Rückflüssen, durch den Verkauf von Restbeständen früherer Emissionen und durch Ausgabe von Namens-Schiffspfandbriefen.

Die Wendung zur Politik des billigen Geldes wird von dem Institut begrüßt, weil nun die Refinanzierungsmöglichkeiten auf dem Kapitalmarkt wieder günstiger werden, so daß sich jetzt auch im Aktivgeschäft der Übergang zu verbesserten Bedingungen vollziehen kann. Vom Abbau des Zinsgefälles erhofft man sich auch eine Weiterentwicklung des Auslandsgeschäftes, das vor drei Jahren mit gutem Erfolg begonnen wurde, indes 1960 nur geringe Möglichkeiten bot.

Im Berichtsjahr konnte ein angemessener Zinsüberschuß erzielt werden, obwohl die Zinsmarge dem Konkurrenzdruck im Aktivgeschäft ausgesetzt war. Die Zinsen aus Schiffsdarlehen erhöhten sich auf 21,4 (20,4) Mill. DM. Den Rücklagen wurden, (nach 1 Mill. DM 1959) weitere 1,6 Mill. DM zugeführt, so daß sie jetzt 7,2 .Mill. DM betragen. Hierbei war zu berücksichtigen, daß die gesetzliche Umlaufgrenze der Schiffspfandbriefe Ende 1960 wieder auf das Zwanzigfache des Garantiekapitals herabgesetzt worden ist, was eine wesentliche Erhöhung des Garantiekapitals bedingt. Das gute Jahresergebnis hat denn auch die Möglichkeit zu einer entsprechenden Aufstockung der offenen Reserven geboten. Der Gewinn wurde durch Auflösung von stillen Reserven noch etwas aufgerundet, um nicht eine Erhöhung des Grundkapitals vornehmen zu müssen. Der Reingewinn beträgt wie i. V. 0,72 Mill. DM, der zur Ausschüttung von wieder 9 vH Dividende verwandt wird.

Die mit dem Institut in Betriebs- und Vorstandsgemeinschaft stehende Deutsche Schiffspfandbank AG. (Berlin) hat ihre Bilanzsumme von 5,41 auf 12,1 Mill. DM mehr als verdoppelt; ebenso den Bestand an Schiffshypotheken, der mit 10,2, gegenüber 4,1 Mill. DM im Vorjahr, ausgewiesen wird. Sml