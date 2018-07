Gerichte haben schon oft Verständnis dafür gezeigt, daß Bürgern der Kragen platzte, weil Amtsinhaber grob versagt haben. Es gibt eben nun einmal engstirnige Bürokraten, die den Amtsschimmel zu Tode reiten, daher nur auf unliebenswürdige Methoden reagieren. Grobheit ist zwar abzulehnen, jedoch verständlich, wenn es nicht ohne diese geht.

So war es auch in einem Streitfall, den das Oberverwaltungsgericht Lüneburg im Beschluß vom 6. Juli 1960 (II OVG B 14/60 in NJW 1961, S. 936) mustergültig entschieden hat. Hier hatte ein Rechtsanwalt ungewöhnlich scharfe Briefe an die Behörden geschrieben, um diese „wachzurütteln“. Darauf beschwerte sich das Amt bei der vorgesetzten Behörde, die anordnete, daß dem groben Anwalt nicht mehr zu antworten sei. Gegen diese Dienstanweisung sollte nach Ansicht der Behörden kein Rechtsmittel gegeben sein, weil es sich um einen „behördeninternen“ Vorgang handelte, der nicht angreifbar sei. Die Lüneburger Richter bezeichneten diese Amtsansicht als Unsinn und sagten, daß auch solche internen Verwaltungsvorgänge anfechtbare Verwaltungsakte seien, sonst könnten die Behörden „in die unkontrollierbaren Bereiche verwaltungsinterner Regelungen ausweichen“. Gegen obrigkeitliche Maßnahmen muß es aber immer Rechtsschutzmöglichkeiten für den Bürger geben.

Im übrigen müssen auch unhöfliche und taktlose Schreiben von Staatsbürgern erledigt und beantwortet werden. Soweit sich Rechtsanwälte im Ton gegenüber Behörden ungehörig vergreifen, könne ein ehrengerichtliches Verfahren gegen sie eingeleitet werden. Keinesfalls aber dürfe ein Amt die Sachbearbeitung deswegen verweigern. Soweit beschwerdeführende Bürger beleidigende Schreiben an Behörden richten, kann die Staatsanwaltschaft zu Hilfe gerufen werden, die dann Strafverfahren wegen Ehrverletzung einleiten kann. Notorischen Nörglern und Querulanten ist also mit dieser Entscheidung kein Freibrief erteilt worden. M.