Inhalt Seite 1 — Allianz-Aktie gilt als Wachstumswert Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der weitverzweigte Baum des Sachversicherungsgeschäftes steht in vollem Saft; entsprechend weist das größte deutsche Unternehmen dieser Branche, die Allianz Versicherungs-AG (München–Berlin) in ihrem Geschäftsbericht für 1960 den bisher stärksten Geschäftszuwachs seit der Währungsreform aus. Abgesehen von der relativ unbedeutenden Reisewetterversicherung schlossen diesmal alle Versicherungszweige mit einem technischen Gewinn. Zusammen mit den weiter vermehrten Vermögenserträgen ermöglichte dies erhöhte Abschreibungen und Wertberichtigungen, verstärkte Rücklagendotierungen und eine (allerdings vergleichsweise bescheidene) Erhöhung der Stückdividende auf 30 (i. V. 28) DM, was 17,02 (15,9) vH entspricht. Bei einem Kurs von rund 6000 DM beträgt die Rendite also nur ein halbes Prozent.

Ist bei einer solchen Relation der Kurs nicht weit überhöht? Die Verwaltung der Gesellschaft hat sich diese Frage selber gestellt. Dabei zeigte sich, daß die Nachfrage nach Allianz-Aktien in den letzten Monaten vor allem aus den USA. belebt worden ist. Für diese Käufer sind Rendite-Erwartungen von völlig untergeordneter Bedeutung; sie spekulieren ausschließlich auf die Wachstumschancen – und sie sind bisher nicht enttäuscht worden. Die Verwaltungsvorschläge für die HV am 20. Juni rechtfertigen die Haltung der Wachstums-Optimisten: Bei der vorgesehenen Erhöhung des Grundkapitals (im Verhältnis 2 : 1 zu 150 vH) errechnet sich beim derzeitigen Kurs ein Bezugsrechtswert von 1907 DM je Aktie. Nach Durchführung der Kapitalerhöhung und der Aufrundung des Einzahlungsbetrages auf die alten Aktien um 3,74 DM auf 180 DM wird das Nominalkapital von 35,2 auf 52,8 Mill. DM steigen, wovon 47,52 (31) Mill. DM eingezahlt sind.

Damit sind die Voraussetzungen für eine Anpassung des Eigenkapitals an das gestiegene Geschäftsvolumen erfüllt. Im Berichtsjahr wurden außerdem die Rücklagen um 16 (12) Mill. DM auf 75 Mill. DM verstärkt; dabei wurde (mit 4 Mill. DM) eine Rücklage für Valutaschwankungen gebildet. Die Verluste aus der DM-Aufwertung bezifferte man mit 2 Mill. DM. Für Abschreibungen und Wertberichtigungen wurden 12,4 (10,9) erwirtschaftet. Den stark erhöhten Steueraufwand von 38,17 (26,24) begründet die Verwaltung unter anderem mit den hohen Steuerkurswerten und mit der Bildung der Vdutaschwankungs-Rücklage. Als Jahresgewinn bleiben 5,48 (5,13) Mill. DM.

Am Prämienzuwachs um 18,1 (13,1) vH (auf 850 Mill. DM, wovon wiederum ein Drittel in Rückdeckung gegeben wurde), war die Kraftfahrversicherung überdurchschnittlich beteiligt, Ihr Anteil an der gesamten Bruttoprämie wuchs auf 45,6 (42,9) Prozent. Wie Generaldirektor Dr. Goudefroy vor Journalisten erklärte, werde man bei dem sprunghaft wachsenden Pkw-Bestand alle Anstrengungen unternehmen müssen, um in den nächsten Jahren den Anteil der Kfz-Versicherung bei etwa 50 vH des Geschäftsvolumens zu halten. Schon bei einer Schadensteigerung um 2 vH befände man sich in den roten Zahlen ... Dank der auch im Berichtsjahr praktizierten Rückgewähr von 10 bis 50 vH für schadenfreien Verlauf verminderten sich die Bagatellschäden. Da aber die (überwiegend von Anfängerfahrern verpachten) mittleren Sachschäden stark gestiegen sind, verminderte sich die Schadenquote in der Kfz-Sparte nur geringfügig um 1 bis 1,5 vH. Die letzte Tarifberichtigung hat sich noch nicht voll ausgewirkt, so daß die Kfz-Haftpflicht noch mit Verlust schloß.

In der allgemeinen Haftpflicht, die mit 11,7 (12,1) vH Anteil die zweitgrößte Sparte darstellt, stieg der Aufwand je Schaden stärker als im Vorjahr, dagegen nahm die Schadenhäufigkeit weiter ab. Daß immer mehr Tatbestände in die Gefährungshaftung hineingenommen werden, läßt bei der Hereinnahme neuer Risiken besondere Vorsicht geboten sein. – Das Sorgenkind in der Feuerversicherung, die insgesamt besser als im schadenreichen Vorjahr abschnitt, sind nach wie vor die industriellen Objekte, bei denen die Prämiensätze auf „ein nicht mehr vertretbares Niveau“ gesunken seien. Außerdem zeige sich, daß die im Industriebau jetzt vorherrschenden Großräume die Brandursachen keineswegs verringern, sondern lediglich verändern. – Die Einbruchdiebstahl-Versicherung brachte wiederum den höchsten technischen Gewinn aller Sparten. Befriedigend verlief die Unfallversicherung. In der Transport-Versicherung wurde der Prämiendruck in der Export-Import-Versicherung durch eine wesentliche Steigerung des Geschäfts in den übrigen Zweigen dieser Sparte ausgeglichen. Mehrschichtbetrieb und Mangel an Fachpersonal führten in der Maschinen-Versicherung zu einem über die Prämiensteigerung hinausgehenden Schadenanfall. – Der Bestand der Lebensrückversicherung wuchs auf 937 (814) Mill. DM. Im Auslandsgeschäft, das 28 Mill. DM Prämien erbrachte, liegt der Schwerpunkt auf dem Rückversicherungsgeschäft in den USA. – Neue Chancen erblickt man in der Entwicklungshilfe. So wurden z. B. in Rourkela für 800 Mill. DM Anlagen versichert.

Die Zahl aller Versicherungen stieg um 1,2 (1,03) Mill. auf 13,1 Mill. Stück. Die neu angemeldeten Schäden erhöhten sich um fast 135 000 auf 1,14 Mill. Im Durchschnitt wurden täglich 4000 Schadensfälle bearbeitet. An Versicherungsleistungen für eigene Rechnung wurden 237 (202) Mill. DM gezahlt und 370 (323) Mill. DM zurückgestellt. Der versicherungstechnische Gewinn erhöhte sich um gut die Hälfte auf 21,3 (13,9) Mill. DM. Dank der starken Prämiensteigerung konnte, trotz höherer Gehälter und Sachkosten, der Kostensatz leicht auf 29 (29,5) vH ermäßigt werden.

Bei einer Bilanzsumme von 1111 (953) Mill. DM wurden die Vermögensanlagen auf 824 (704) Mill. DM verstärkt. Die Vermögenserträge werden mit 48,1 (41,6) Mill. DM ausgewiesen. Die Durchschnittsverzinsung blieb mit 7,16 vH fast auf der Vorjahreshöhe (7,24). In dem auf 480 (415) Mill. DM erhöhten Wertpapierbestand sind unter anderem 178 Mill. DM Anteile an Kapitalgesellschaften und 160 Mill. DM Pfandbriefe enthalten. 58,2 (59) vH der Vermögensanlagen entfallen auf Wertpapiere, 18,2 (19,7) vH auf Grundstücke, 10,9 (11,3) Prozent auf Beteiligungen und nur 8,2 (5,2) vH auf Schuldscheinforderungen und Darlehen.