Die Wirkungen des Eichmann-Prozesses

Von Robert Pendorf

Robert Pendorf berichtet in diesem Artikel nicht aus dem Gerichtssaal in Jerusalem. Nachdem er wochenlang in Dutzenden von Sitzungen den Fortgang des Prozesses beobachtet und für uns aufgezeichnet hat, ist er vor kurzem nach Deutschland zurückgekehrt. Was er mitbringt, ist nicht nur die Kenntnis dieses Verfahrens in allen seinen Einzelheiten, sondern es ist auch eine Fülle von Eindrücken und Erfahrungen, die sich auf die Wirkungen des Eichmann-Prozesses in Israel beziehen. Seine Aufzeichnungen münden in die Frage, welches denn überhaupt – auch für uns – die Konsequenzen dieser Gerichtsverhandlung sein können, die so viel Leid aufs neue aufwühlt.

Was ich erwartet hatte, als ich vor zehn Wochen in Israel eintraf, war dies: Haß, leidenschaftliche Empörung, mindestens kalte Ablehnung gegenüber allem Deutschen – eine Befürchtung, die wahrlich nicht unbegründet war. Denn nahezu ein Jahr lang – seit Eichmanns Gefangennahme im Mai 1960 – waren in aller Welt und vor allem in Israel die grauenhaften Erinnerungen an den versuchten Völkermord immer wieder heraufbeschworen worden. Wie sollte da jenes Volk, das gemordet werden sollte, wie sollten da die Opfer, durch unsagbare Erlebnisse und sehr sichtbare Tätowierungen für ihr Leben gezeichnet und nur durch diesen oder jenen Zufall dem Gastod entronnen – wie sollten diese Menschen nicht in einen antideutschen Gefühlssturm geraten sein?

Es schien unmöglich, und doch war es so: Fast nichts war zu spüren von antideutschen Ressentiments und schon gar nichts von rachlustgeschwängerter Befriedigung angesichts der in diesem Prozeß endlich vollzogenen Generalabrechnung mit dem Antisemitismus und dem Rassenwahn überhaupt. Statt dessen: eine Vielfalt von Meinungen – darunter viele kritische Urteile – über Notwendigkeit, Zweckmäßigkeit und Legalität des Prozesses und schließlich die Bereitschaft, mit jenen Deutschen, die aus diesem bitteren Anlaß ins Land gekommen waren, zu reden, sie als Individuen zu akzeptieren, sie nicht pauschal mit den Untaten der Vergangenheit zu identifizieren und sogar mit ihnen gemeinsam darüber nachzugrübeln, wie das Unfaßliche überhaupt und ausgerechnet in Deutschland geschehen konnte.

Keine pauschalen Urteile

Dies schon ist ein erstaunliches Phänomen. Handelt es sich bei diesem Verhalten auch vielleicht nicht gerade um eine Wirkung des Prozesses, so trat es doch unter dem Eindruck des Eichmann-Verfahrens um so deutlicher hervor und muß nun desto mehr gewürdigt werden. Es ist eine fast – so will es scheinen – über Menschenkraft gehende Fähigkeit vor allem der älteren, der Opfer-Generation der Juden, alles persönlich erlittene Leid hintanzustellen und dies zugunsten der größeren, mit Millionen Toten erkauften Erfahrung, daß es falsch, böse und gefährlich sei, die Menschen eines Volkes oder einer Gruppe nur wegen ihrer Volks- oder Gruppenzugehörigkeit pauschal zu verurteilen. Sie haben am eigenen Leibe erfahren, was das heißt; sie haben – so betrachtet scheint es ganz logisch – die Lektion gelernt, sie vergelten nicht mehr Gleiches mit Gleichem. Gibt es ein anderes historisches Beispiel dafür, daß ein Volk aus seiner Geschichte wirklich etwas lernte, so wie es in Israel der Fall ist und in einem Augenblick offenbar wurde, in dem es am wenigsten zu erwarten war?