Ja, wenn man am Rückfenster manchen Autos ein Schild anbringen dürfte „Vorsicht! Fahrer beißt!“, dann wäre vieles einfacher!

Ich kannte einen Mann – doch den Namen will ich nicht nennen, es war ein recht bekannter Name –: der war der friedlichste Mensch der Welt. Bis er sich in sein Auto setzte. Kaum hatte er den Zündschlüssel ins Schloß gesteckt, verwandelte er sich in eine Bestie. Sah er ein Mädchen am Steuer eines Wagens – gleich kam ihm das Wort „Olle Zicke“ auf die Lippen. Sonst küßte er zarte Hände gern, ein geschmeidiger Salonlöwe. Aber jetzt packte ihn eine satanische Lust, die „Frau am Volant“ im ungünstigsten Moment (für sie ungünstig, so daß sie erschrak) zu überholen, sie im Verkehrsgewühl (falls vorhanden) einzuklemmen, ihr (wenn sie – irritiert – falsche Reaktionen zeigte) den „Vogel zu zeigen“ und ihr durch eindrucksvolle Gesten deutlich zu machen, daß sie an den Kochtopf gehöre, nicht aber ans Steuer. Seine Laufbahn als „Erzieher im Auto“ endete, als er ein Kind überfahren hatte und ins Gefängnis kam. In Freiheit gesetzt, faßte er kein Steuer mehr an und war fortan, was er abseits eines Steuerrades immer gewesen war: ein wohlmeinender, höflicher, chevaleresker Gentleman.

Wut aus Unsicherheit

Dieses – zugegebenermaßen harte – Beispiel habe ich gewählt, um den Typ des „falschen Erziehers“, den man in milderen Formen immer noch auf allen Straßen trifft, möglichst deutlich zu machen.

Ein Erzieher – ein richtiger – handelt aus Liebe. Einen Erzieher aber, der aus Wut seine Unterweisungen an den Mann oder die Frau zu bringen sucht, muß man den falschen Pädagogen nennen. Und das ist noch ein milder Ausdruck. Es ist bei alledem wahrscheinlich, daß seine erzieherische Wut nicht zuletzt aus Unsicherheit, womöglich aus einem Gefühl minderwertiger Fahrkunst kommt.

Ein Freund erzählte kürzlich, daß ein ihm befreundeter Engländer, der zum ersten Male auf deutschen Straßen Auto fuhr, sagte, er habe noch in keinem Lande soviel Fahrer getroffen, die anderen Fahrern durch Winken, Blinken, Hupen zeigten, wie sie zu fahren hätten. Die Deutschen – ein Volk von falschen Pädagogen? Da sei Gott vor!

Vom Unfug der „Lichthupe“