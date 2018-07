Ein Mensch besteht aus Körper, Seele und Paß

Von Tadeusz Nowakowski

Der polnische Schriftsteller Tadeusz Nowakowski, der jetzt in München wohnt, schrieb ein Buch, das aufhorchen läßt: „Polonaise Allerheiligen“, einen Roman aus dem Lager der DPs (Displaced Persons. Erschienen in sechs Sprachen). Zum Höhepunkt seines bisherigen Schaffens zählt der Kritiker Marcel Reich-Ranicki die Erzählung „Gastspiel in Wien“. Sie ist bisher bei uns nicht veröffentlicht worden. Tadeusz Nowakowski, der als Philosophiestudent mit 20 Jahren von der Gestapo verhaftet, vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt wurde und viele entscheidende Jahre in Zuchthäusern und KZs verbringen mußte, gehört zu jenen Exil-Schriftstellern, die die ersten und schwersten Schritte ihrer schriftstellerischen Laufbahn in der Fremde machen mußten. Was es heißt, staatenlos zu sein, welche Mühsal einem Staatenlosen aufgebürdet wird, schildert er hier.

„Uns haben sie, glaub ich, falsch geboren. Von wegen Ort und wegen Zeit.“

(Kurt Tucholsky)

Ladies and gentlemen, es hat keinen Sinn mehr, zu schweigen, Ich muß dieses Geständnis ablegen, so wahr mir das leid tut. Wenn Sie mir zufällig auf der Straße am hellichten Tag begegnen, mich im Weinhaus oder auf einer Party der besseren Gesellschaft sehen – Sie ahnen gar nicht, was für ein Monstrum Ihnen entgegenlächelt; „Doktor Jekyll and Mr. Hyde“ redivivus! Kein Mensch „wie ich und du“, sondern ...

Ich weiß, es ist peinlich. Es klingt unsympathisch. So etwas spricht sich in der Stadt schnell herum, und ein gentleman in Gegenwart von einer Dame tut so etwas nicht; aber ich sage es Ihnen trotzdem: Ich bin ein Emigrant. Mea felix culpa, mea maxima culpa? Viel schlimmer: Ich bin ein Staatenloser! Geschmacklos, aber wahr.