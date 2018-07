Der Bundesrechnungshof erfreut sich einer „guten Presse“. Es tut gut, zu wissen, daß es so etwas wie eine Verwaltungspolizei gibt, die den Beamten auf die Finger und in die Bücher schaut. Der alljährlich vorzulegende „Vollzugsbericht“ dieser obersten Prüfungsinstanz der Bundesverwaltung wird denn auch immer wieder von der sogenannten öffentlichen Meinung mit genüßlicher Aufmerksamkeit zur Kenntnis genommen, und wenn der Bundesrechnungshof gar Sondervorteile zugunsten einiger Staatsbediensteter aufgespürt hat, die mit dem guten Grundsatz von der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung offenbar in Widerspruch stehen, kann er des größten Beifalls gewiß sein.

Ist es nicht auch geradezu empörend, daß einige Bonner Minister und Staatssekretäre ihre Urlaubsreisen mit Dienstkraftwagen ausgeführt haben, ohne dafür auch nur einen roten Heller zu bezahlen? So nachzulesen in dem neuesten Prüfungsbericht des Bundesrechnungshofes für die Rechnungsjahre 1957 und 1958. Muß sich der steuerzahlende Bundesbürger nicht auch dagegen verwahren, daß die Telephonanschlüsse in den Privatwohnungen leitender Bundesbediensteter, die auf Kosten des Bundes eingerichtet wurden, für private Zwecke „mißbraucht“ werden?

Doch jed‘ Ding hat seine zwei Seiten. „Hier bin ich Mensch, hier kann ich’s sein“ – ein Bundesminister wird dies in seinem Urlaub nicht von sich behaupten können. Er kann niemals alle Brücken hinter sich abbrechen und Regierungsgeschäfte einfach Regierungsgeschäfte sein lassen! Auch im Urlaub – auf diesen Standpunkt stellte sich denn auch das Bundeskabinett – befindet er sich im Dienst. Ist es da so verwerflich, wenn ein Minister in seinem Dienstkraftwagen diesen höchst fragwürdigen Urlaubsfreuden entgegenfährt, die zu jeder Stunde durch widrige politische Verwicklungen ihr Ende finden können?

Was schließlich die Benutzung von Dienstfahrzeugen für den Weg zur Arbeitsstätte angeht, so ist auch dies keineswegs so „unmoralisch“, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Meist ist nämlich der Dienstwagen in der Nähe der Wohnung des Chauffeurs untergebracht, um immer schnell verfügungsbereit zu sein. Morgens hat sich dann der Fahrer mit dem Fahrzeug in seiner Dienststelle einzufinden; warum soll er auf diesem Wege nicht auch einige Angehörige es betreffenden Ministeriums „auflesen“?

Man kann sich nicht des Eindrucks erwehren, daß der Bundesrechnungshof mit diesen „Enthüllungen“ einer höchst eigennützigen Popularität nachjagt. Das tut den ohnehin schon angekratzten Verhältnissen zwischen Staatsbürgern und Beamtenschaft nicht gut, ganz abgesehen davon, daß es sich .hierbei um die Einsparung von Minimalbeträgen handelt, die in den Gesamtetats kaum zu Buche schlagen.

Gewiß, die Tätigkeit der 500 Finanzkontrolleure des Bundes umfaßt mehr als die Überprüfung von Fahrtenbüchern und privaten Telephonanschlüssen. So haben sie sich u. a. auch mit den Vervielfältigungsverfahren bei Bundesbehörden beschäftigt und Hinweise für die Auswahl wirtschaftlich zweckmäßiger Vervielfältigungsgeräte gegeben. Aber was sprang dabei heraus?

Rund 150 Mill. DM wurden durch die Tätigkeit des Bundesrechnungshofes in den beiden Jahren 1957 und 1958 direkt eingespart. Es soll hier keineswegs bestritten werden, daß das finanzielle Ergebnis der Tätigkeit des Bundesrechnungshofes in Wahrheit größer war – was Präsident Dr. Hertel zu betonen nicht müde wird –, weil sich die vorbeugende Wirkung der Finanzkontrolle und die Gutachtertätigkeit zur Vereinfachung und Verbilligung der Verwaltung einer zahlenmäßigen Erfassung weitgehend entziehen. Aber andererseits steigt der Personal- und Sachaufwand der Bundesverwaltung unaufhaltsam an, was die 500 Mann starke Frankfurter Kampfgruppe zur Verwaltungsvereinfachung eben nicht zu ändern vermag.

Das alles trübt die Freude an dem „Finanzerfolg“ des Bundesrechnungshofes. Was keinesfalls heißen soll, die Tore des Bundesrechnungshofes getrost zu schließen, weil das Parkinsonsche Gesetz halt stärker ist als der Vereinfachungswille. Denn wer den Pfennig nicht ehrt... Ch.