Neben dem weiblichen Mannequin, dessen Beruf seit 1945 so viel an sozialem Prestige gewonnen hat, ist auch der Mann, der die Herrenmode vorführt, von der Modeindustrie auf den Laufsteg geschickt worden. Dieser neue Beruf hat, wie könnte es anders sein, in dem Land am meisten Profil gewonnen, das für die Mode der Männer noch immer den Ton angibt, in England. Bei uns indessen hat es offenbar noch Weile mit der rechten Anerkennung jener Herren, die die Berufsbezeichnung „Dressmen“ führen. Die Damen sind dem allzu schönen Mann oft nicht wohlgesonnen, weil er, wie sie meinen, hinter dem makellosen Habitus ein dürftiges Gehirn verbirgt (und wohl auch die Blicke zu vieler anderer Damen auf sich zieht). Den Herren hingegen ist der Dressman verdächtig, weil er seine – und doch auch ihre – Eitelkeit so geschäftig zur Schau stellt. Und beide, weibliche wie männliche Skeptiker, konstatieren säuerlich, Dressmen müßten gescheiterte Existenzen sein, die von nichts existieren können als von der zufällig „schönen“ Hülle, die – schlimmer – nicht einmal Männer seien. Vorurteile?

London, im Juni

Weit entfernt von dem nazistischen Dandy-Typ, der in den zwanziger Jahren die Tango-Tees belebte und sich allenfalls für Zahnpasta-Inserate photographieren ließ, sind die Mode-Interpreten von heute „Männer“ – oft mit Familie –, die durch ihre persönliche Eignung und modischen Instinkt einem Trend zum Erfolg verhelfen.

Wenn sie auch wie die Jockeis – nur weniger besorgt – auf ihr Gewicht achten, so fehlt ihnen doch jede Selbstbespiegelung, und eine ihrem heutigen Beruf oft ferne Karriere hat sie mit den verschiedensten Facetten des Lebens vertraut gemacht. Man sieht es dem sogenannten britischen top male model Michael Bentley nicht gleich an, daß er auf der Universität von Yale mit Auszeichnung Soziologie und Anthropologie studiert hat. Heute „modelt“ er nicht nur selbst bei wichtigen Veranstaltungen, er hat sich auch zu einem der besten Mode-Ansager entwickelt. Nebenbei leitet er als Direktor die „Style Productions Ltd“. Um seiner Arbeit, die im Londoner Mayfair, aber auch in allen möglichen an der Mode interessierten Ländern der Welt vor Vieh geht, nahe zu sein, lebt er in einer modernen Wohnung nahe Piccadilly, wo er – ein Gourmet par excellence – seine Abendmahlzeiten selbst bereitet, wenn es die Zeit erlaubt. Trotzdem wiegt er heute genausoviel wie ein Achtzehnjähriger ... Und obwohl er mit Leib und Seele bei seiner Arbeit ist – oder vielleicht gerade deshalb –, haßt er Cocktailparties und dressing up – das übermäßige „Sichaufmachen“. Michael („Meikl“) ist nicht nur ein ausgezeichneter Unterhalter, sondern auch in seinem Beruf von ungewöhnlicher Vielseitigkeit; sie erlaubt es ihm, den sportlichen ebenso wie den sophisticated Typ> den jungen, unbekümmerten wie den gesetzten, seriösen Mann wie selbstverständlich zu personifizieren.

Sein Gegenpart ist der Senior der britischen „Models“, der joviale Hubert Wood, dessen lange Bühnenerfahrung ihm sicherlich von Nutzen ist. Er schlug in jungen Jahren die Theaterlaufbahn ein und arbeitete fünfundzwanzig Jahre lang als Schauspieler, Regisseur und Bühnenmanager, bis ein Zufall ihn vor sieben Jahren auf den Laufsteg führte. Er hat ihn seitdem nicht mehr verlassen. Sein Hobby liegt auf dem Wasser, er ist ein passionierter Segler und verbringt seine kargen Mußestunden damit, an seinem Schiff, herumzubasteln. Mit seiner Frau, die ihn hilfsbereit oft bei seinen Engagements begleitet, bewohnt er ein gemütliches, geschmackvoll eingerichtetes Appartement, wo er nicht nur für sich und seine Frau, sondern auch für Gäste gern und oft kocht. Mr. Wood ist ein Weinkenner und hatte bei seinen zahlreichen „Photo-Reisen“ – er posierte häufig in Düsseldorf und Köln für die Modephotographen– Gelegenheit, seine Kenntnisse vom „Hock“, der englischen Bezeichnung für Rheinwein, gebührend zu erweitern. KER