Auch für den, der seit Jahren die Börse beobachtet und sich an plötzliche Stimmungswechsel, heftige Kursausschläge und turbulente „politische Tage“ gewöhnen mußte, bot der scharfe Kontrast zwischen der überaus optimistischen Stimmung am Montag der letzten Woche und der überwiegenden Verkaufsneigung zu Beginn dieser Woche ein außergewöhnliches Bild. Obgleich sich an der Wirtschaftslage, an den Voraussetzungen des Geldmarktes und den nach wie überwiegend günstigen Nachrichten aus den Unternehmungen kaum etwas geändert hatte, führte die veränderte Berichterstattung über die Gespräche auf der Konferenz in Wien zu dieser völlig entgegengesetzten Stimmung. Während in der letzten Woche die sogenannten „Berlin-Werte“ nach kräftigen Kurserhöhungen in vielen Fällen neue Höchstkurse erreichten, fielen sie nunmehr auf den alten vernachlässigten Stand zurück. Dies gilt vor allen Dingen für Bekula und Schering. Dagegen konnten die Elektrowerte einen Teil der kurz vor und nach dem Wiener Treffen erzielten Kurserhöhungen behaupten. So büßten z. B. AEG rund 40 Punkte von ihrem erreichten Höchstkurs von 541 wieder ein, jedoch konnten sie sich über der erst vor 14 Tagen überschrittenen 500-Grenze behaupten. Insgesamt gesehen führten die Einbußen Anfang dieser Woche dazu, daß das Kursniveau am deutschen Aktienmarkt wieder auf etwa den Stand zurückging, der die Basis für die letzte Hausse gebildet hatte.

So interessant für den außenstehenden Beobachter der Stimmungswandel am Aktienmarkt innerhalb einer Woche auch sein mag, den eigentlichen Reiz erhalten all diese Betrachtungen erst durch die Überlegung, ob die von politischen Einflüssen ausgelösten Kursschwankungen nur vorübergehend die seit Anfang April herrschende Aufwärtsbewegung unterbrochen haben. Die Möglichkeit, die Mehrzahl der Standardwerte wieder rund 20 bis 30 Punkte unter den höchsten in den letzten Wochen erzielten Kursen, kaufen zu können, bietet dem Anleger neue Chancen, wenn er an eine Fortdauer der insgesamt aufwärts gerichteten Tendenz glaubt – und dies ist trotz der Enttäuschungen zu Beginn dieser Woche an der Börse die vorherrschende Meinung. Aber die Kundenberater der Banken mußten feststellen, daß viele von denen, die noch vor wenigen Wochen mit dem Hinwei; auf die bevorstehenden politischen Besprechungen und die damit verbundene Unsicherheit ihren Aktienkauf aufschieben wollten, in der letzten Woche, von der allgemeinen Hausse-Tendenz beeinflußt, bereits gekauft haben.

Das „Pulver“, das für den Fall einer „politischen Baisse“ bereitgelegt worden war, ist also zum Teil verschossen worden. Hieraus ergibt sich für die Börse, daß diejenigen Käufer, denen bereits ein kleinerer Kursrückgang zum Einsteigen genügen würde, fehlen, während der vorsichtiger eingestellte Anleger sich, wenn überhaupt, erst durch größere Rückgänge beeinflussen läßt.

In den letzten Jahren hat sich langes Warten – in der Hoffnung auf noch weitere Kursrückgänge – ja nur sehr selten gelohnt. An Baisse-Tagen ist das Angebot zwar im Übergewicht, jedoch absolut gesehen in den meisten Fällen sehr gering. Daher genügt fast immer nur ein kleines Anwachsen der Kauforders, um eine Tendenzbesserung herbeizuführen. Auch während der Baisse-Tage zu Beginn dieser Woche waren die Umsätze – abgesehen von einem lebhaften Handel in Elektro-Werten – im Vergleich zu der vorhergegangenen Woche klein.

Die Frage, ob der Anleger sich den seit einiger Zeit stärker vernachlässigten Werten zuwenden oder Aktien, die in letzter Zeit im Vordergrund stehen, den Vorrang geben soll, läßt sich allgemein nicht beantworten.Für den Käufer, der eine langfristige Anlage beabsichtigt und größeren Wert auf eine stabile Entwicklung als schnelle Kursbewegung legt, erscheinen die in letzter Zeit etwas im Hintergrund stehenden Werte interessant. Hierzu zählen allerdings nicht nur die allgemein als vernachlässigt bekannten Aktien der Montan- und Erdölindustrie. Vielmehr können auch sogenannte „teuere Werte“ wie Kaufhäuser, Brauereien und in letzter Zeit sogar die Aktien der Großbanken hinzugerechnet werden. Ja sogar die IG-Farben-Nachfolger standen in den letzten Wochen etwas abseits.

Für denjenigen Akti’enkäufer jedoch, der kurzfristig eine größere Kursbewegung miterleben will, eignen sich besser Aktien, die in letzter Zeit durch besonders kräftige Kursbewegungen bewiesen haben, daß sie im Vordergrund des Interesses stehen. Vor allem Volkswagenwerk-Aktien und die beiden großen Elektro-Konzerne AEG und Siemens, sowie die ebenfalls in letzter Zeit wieder lebhaft gewordene RWE-Aktie können zur Zeit zu dieser Gruppe gerechnet werden, da sie nicht nur vom Inland, sondern auch von den ausländischen Käufern in den letzten Wochen die stärkste Beachtung fanden.

Zur Gruppe der vernachlässigten Werte werden in letzter Zeit mit vollem Recht auch die großen holländischen Konzerne gezählt. Unilever wurden in den letzten Wochen und Monaten von amerikanischer Seite kaum gekauft, so daß der Kurs um rund 100 Punkte unter den Höchststand dieses Jahres zurückging. Am Markt der deutschen Maschinenaktien, der an und für sich in letzter Zeit lebhafte Umsätze und Kursbewegungen aufwies, bilden Schubert & Salzer eine Ausnahme, obgleich neuerdings Nachrichten über hohe Auftragseingänge und gute Beschäftigung der Gesellschaft bekannt wurden. H. M.