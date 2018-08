Passagen im Nordatlantikverkehr

Die United States Lines ermäßigen die Passagen für die Hin- und Rückfahrt in der Zeit vom 1. November (1961) bis zum 28. Februar (1962) um 25 vH gemäß einem Beschluß der Atlantic Passenger Steamship Conference. Der Aufenthalt in den USA darf allerdings 21 Tage nicht überschreiten – Ankunfts- und Abfahrtstag in den USA nicht mitgerechnet –, wenn diese Preissenkung in Anspruch genommen werden soll. Die Ermäßigung gilt sowohl für die Schnelldampfer UNITED STATES und AMERICA als auch für die Frachtdampfer der Linie. Die Mindestrate Bremerhaven–New York und zurück auf der UNITED STATES beträgt 1302 DM in der Touristenklasse und 2541 DM in der Ersten Klasse (Verpflegung eingeschlossen). Auf der AMERICA ist die Passage (in beiden Klassen) um gut 10 vH billiger, bei jeweils 8 1/2 Tagen Fahrtdauer (Fahrtdauer der UNITED STATES 6 1/2 Tage). egs.