Inhalt Seite 1 — Keine Angst vor Umbauten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Gerhard Stump

Von hundert Fernsehteilnehmern können heute fünfundsechzig oder siebzig das – Zweite Programm. empfangen; bis zum Ende des Jahres, wenn einige Sender mehr in Betrieb sind, werden es etwa achtzig sein, und mehr noch im kommenden Jahr. Eine hundertprozentige „Versorgung“ der Bevölkerung ist zwar das Ziel der Techniker, vorläufig ist es jedoch ein unerreichbares Ziel – einige entlegenere, dünnbesiedelte Winkel Deutschlands werden den Sendeantennen der Fernsehanstalten auch in Zukunft noch unerreichbar bleiben.

Warum das Zweite Programm nicht auf den vielen „freien“ Kanälen, die jedes Fernsehgerät besitzt, ausgestrahlt werden kann? Sie sind nur scheinbar frei. In Wirklichkeit differieren die Kanäle, auf denen das Erste Programm empfangen wird, von Senderregion zu Senderregion, müssen sie differieren, da sonst die Grenzgebiete von zwei Sendern gleichzeitig bedient würden. Das Resultat in diesen „Verwirrungszonen“ wären doppelte, unscharfe Bilder. Das Erste Programm des deutschen Fernsehens blockiert tatsächlich die zwölf Kanäle, auf die die bisherigen Geräte eingerichtet waren; das Zweite Programm mußte darum in einen anderen Wellenbereich ausweichen.

Wer von dem Ersten auf das Zweite Fernsehprogramm umzuschalten wünscht und keinen Empfänger mit UHF-Taste besitzt, kann nicht umhin, für seinen. Apparat eins jener Zusatzgeräte zu erstehen, die ihm den neuen Wellenbereich erschließen. Billig sind sie nicht, aber gering sind auch die Summen nicht, die die Deutsche Bundespost in die neuen Anlagen investiert hat, ohne dabei doch die Fernsehgebühren zu erhöhen.

Während das Erste Programm in den niederen Bereichen der Hochfrequenzskala, VHF (Very High Frequency) genannt, ausgestrahlt wird, spielt sich das Zweite Programm im UHF-Bereich (Ultra High Frequency) ab. Die VHF-Skala ist in drei Bänder aufgegliedert: Auf Band I liegen die Fernsehkanäle 1 bis 4, auf Band II UKW- und Polizeifunk, auf Band III, (in Deutschland) dem „klassischen“ Fernsehband, die Kanäle 5 bis 12; jenseits davon beginnt das Reich der Ultrahochfrequenz, die Bänder IV und V. Bis zu dem Urteil von Karlsruhe war noch zweifelhaft, auf welchem dieser Bänder das Zweite Programm den Fernsehteilnehmer erreichen würde; eigentlich hatte sich das Freie Fernsehen Band IV vorbehalten und die Bundespost entsprechende Sendeanlagen errichtet. Sie zusammen mit dem dazugehörigen Band haben nunmehr die Länderanstalten ererbt, während das V. Band vorläufig noch brach liegt. Vielleicht wird es einmal für ein Drittes Programm bereitstehen, vielleicht für das Farbfernsehen – hier wurde noch nichts entschieden.

An der Unsicherheit über Kompetenzen und Sendebereiche, die noch bis vor kurzem herrschte, liegt es auch, daß die Serienproduktion der nötigen Umwandlungsgeräte erst vor wenigen Wochen beginnen konnte; bei einigen Fabrikaten wird man darum mit längeren Lieferzeiten zu rechnen haben.

Auf jeden Fall lassen sich alle Fernsehempfänger ausnahmslos ergänzen, entweder mit Tunern oder mit Convertern; beide Geräte sind sich in der Funktion außerordentlich ähnlich: Sie verwandeln mit Hilfe eingebauter kleiner Sender, sogenannter Oszillatoren, die Ultrahochfrequenz von Band IV in die niedrigeren Frequenzen von Band I, auf die das normale Fernsehgerät anspricht. Der Tuner ist das einfachere Gerät: Er läßt sich bei fast allen Empfängern der größeren Firmen, die etwa ab Mitte 1958 herausgekommen sind, verwenden. Für ältere Geräte ist der etwas kompliziertere und darum teurere Converter notwendig. Überdies aber läßt er sich in Gemeinschaftsanlagen einbauen, und darin liegt in der Tat seine große Chance, menschen- und fernsehfreundliche Hauseigentümer vorausgesetzt.