Daß die Rudolph Karstadt AG (Essen-Hamburg) es in diesem Jahr bei unverändert 16 vH Dividende beläßt, ist kein Kriterium für eine etwa stagnierende Ertragslage im Warenhausgeschäft. Vorweg ist zunächst zu berücksichtigen, daß Karstadt im vergangenen Jahr das Grundkapital um 60 auf 160 Mill. DM aufgestockt hat, und daß sich daher der Betrag für die Dividende nicht unerheblich, von 16 auf 25,6 Mill., erhöht hat. Daß damit der Rahmen des Möglichen ausgeschöpft wäre, versucht die Verwaltung keineswegs glauben zu machen. Überhaupt ist der Karstadt-Vorstand beispielhaft bemüht, seine Karten offen auf den Tisch zu legen und den Eigentümern dieses gesuchten Papiers ein wirklichkeitsnahes Bild davon zu vermitteln, was tatsächlich verdient worden ist. So wird offen zugegeben, daß im Unternehmen selbst ein weit höherer Betrag verblieben ist. Demnach können die Aktionäre auf die eines Tages erneut fällig werdende Kapitalisierung des Ertragszuwachses hoffen. Verständlich also, daß die Börse Karstadt als Wachstumswert einstuft und bereit ist, einen entsprechenden Liebhaberkurs zu zahlen. – Von dem noch vorhandenen genehmigten Kapital über 20 Mill. DM (Vorzugsaktien ohne Stimmrecht) will die Verwaltung, wie in einer Pressekonferenz erklärt wurde, vorerst keinen Gebrauch machen.

In den Karstadt-Niederlassungen gab es 1960 ein lebhaftes Geschäft. Das Warensortiment ist im wesentlichen unverändert geblieben, und auch die Preisentwicklung kann, bei einem Anstieg des Karstadt-Index um einen Punkt, d. h. auf 101 (1954 = 100), als ziemlich konstant angesehen werden. Ergänzend hierzu erklärte das Vorstandsmitglied Max Hoseit, daß sich im laufenden Jahr sogar eine Abschwächung der Preistendenz zeige... wahrscheinlich als Folge der DM-Aufwertung.

Die Umsatzzuwachsrate von 12,9 v. H. geht über die des Vorjahres hinaus. Auf 1,53 (1,36) Mrd. DM weitete sich der Umsatz bei Karstadt aus. Im Gesamtkonzern, einschließlich der Tochtergesellschaft Kepa Kaufhaus GmbH – die ihren Umsatz auf 280 (240) Mill. DM erweitern konnte – ergab sich 1960 ein Umsatz von 1,81 (1,60) Mrd. DM. Bis auf Textilien, deren Umsatzanteil sich im vergangenen Jahr auf 53,6 (55,0) vH ermäßigte, haben alle anderen Sparten ihre Quoten halten oder leicht ausweiten können. Wiederum schießen die Lebensmittel mit ihrer Zuwachsrate den Vogel ab.

Die beachtliche Kostendegression – der nicht zuletzt Karstadt seine günstige Ertragslage zu verdanken hat – zeigt sich in den Umsatzzahlen je Quadratmeter und je Beschäftigten. Der Umsatzsteigerung um 12,9 vH steht ein Anstieg der Verkaufsfläche um 4,62 vH (auf 267 300 qm) gegenüber. Die Umsatzdichte je Quadratmeter Verkaufsfläche stieg im Berichtsjahr von 5600 auf 5900 DM. Auch der Pro-Kopf-Umsatz der Belegschaft hat sich um fast 7 vH auf 42 400 (39 700) DM erhöht. Hier liegen zu einem Teil die Voraussetzungen für die glänzende Ertragsrechnung, die Karstadt für 1960 aufmachen konnte. Dem ausgeschütteten Gewinn (25,6 Mill.) stehen da zum Beispiel Steuern vom Einkommen, Ertrag und Vermögen mit 61,7 Mill. DM gegenüber; davon werden etwa 90 vH auf die ertragsabhängigen Steuern (rund 60 vH allein auf die Körperschaftsteuer) entfallen. Von etwa 37 Mill. DM gezahlter Körperschaftsteuer wären rd. 8 Mill. auf den ausgeschütteten Gewinn zu rechnen; es verbliebe demnach ein Steueraufwand von 29 Mill. DM für den einbehaltenen Gewinn, der sonach mindestens ebenso hoch ist. Offen deklariert werden davon 10 Mill. DM, die der freien Rücklage zugeführt und 7 Mill. DM für Abschreibungen (aus dem versteuerten Ergebnis). Daneben ist also auch die Bildung stiller Reserven keineswegs zu kurz gekommen ...

Investiert werden im Karstadt-Bereich rund 80 Mill. DM jährlich, gleich etwa der Hälfte des Grundkapitals. Der Ausbau des Konzerns erstreckt sich im wesentlichen auf Erweiterungen und Modernisierung bestehender Häuser. Nmn.